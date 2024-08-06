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台指期漲逾千點、台股開盤漲634點　聯發科立即攻漲停、站回千元

▲台北股市今（6）日開盤在台指期強漲逾千點之下回神走高，開盤上漲634.13點、來到20465.01點，站回兩萬點關卡。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（6）日開盤在台指期強漲逾千點之下回神走高，開盤上漲634.13點、來到20465.01點，站回兩萬點關卡。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（5）日持續走跌，其中股神巴菲特傳出減持蘋果，因此股價領跌科技股，那斯達克指數再度重挫逾3%。不過今（6）日美股盤前期指先行止跌回穩，那斯達克期貨、標普500期貨上漲逾1%，亞洲股市也同步反彈，前幾日跌幅慘重的日本股市反彈近10%，南韓股市上漲逾5%，台北股市開盤在台指期強漲逾千點之下回神走高，開盤上漲634.13點、來到20465.01點，站回兩萬點關卡。

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大盤回神上攻，連帶讓中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲2.39點、來到239.91點。

權值股全部止跌回升，台積電開盤大漲51元、來到866元；鴻海開盤上漲7元、來到175元；聯發科表現更加強勁，開在漲停價、來到1090元，站回千元關卡。

美國股市昨日持續走跌，主要是美國經濟衰退的擔憂震撼全球市場，促使投資人撤出風險資產，再加上股神巴菲特旗下波克夏公司大幅減少蘋果持股，導致蘋果股價下跌4.8%，領跌科技股，美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌1033.99點或2.6%，收38703.27點；那斯達克指數下跌576.08點或3.43%，收16200.08點；標普500指數下跌160.23點或3%，收5186.33點；費半指數下跌88.31點或1.92%，收4519.45點。

科技五大天王成重災區，Meta下跌2.54%，蘋果重挫4.82%，Alphabet下跌4.45%，微軟下跌3.27%，亞馬遜下挫4.1%。半導體股慘綠一片，輝達大跌6.36%，博通下跌1.21%，美光下跌2.46%，高通下跌0.85%，應用材料上漲0.044%，德儀下跌3.34%，AMD逆勢上漲1.75%。

台股ADR再遇抛售，台積電ADR下跌1.27%，日月光ADR下挫3.7%，聯電ADR下跌0.38%，中華電信ADR上漲2.63%。

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