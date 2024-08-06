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奧運羽球／皆不敵麟洋配！劉雨辰鼓勵「梁王」組合：未來是你們的

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰，由台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟，對上中國的梁偉鏗／王昶，最終由「麟洋配」成功笑到最後，風光奪下金牌，也在羽壇上締造歷史。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰，由台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟，對上中國的梁偉鏗／王昶，最終由「麟洋配」成功笑到最後，風光奪下金牌，也在羽壇上締造歷史。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運羽球男子雙打金牌戰賽事，最終由台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟以21：17、18：21、21：19驚險擊敗來自中國的梁偉鏗／王昶組合，「麟洋配」不但收下個人生涯第2面奧運金牌，也成為羽壇歷史上第一組連霸奧運金牌的男雙搭檔。而至於先前同樣在小組賽輸給麟洋配的中國好手劉雨辰，稍早則是給予在金牌戰落敗的中國「梁王」組合鼓勵，並表示「未來是你們的。」

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麟洋配可謂劉雨辰冤家　今年奧運劉再度落敗

劉雨辰在3年前的東京奧運與李俊慧搭檔，當時在金牌戰上遇上李洋／王齊麟，最終劉雨辰／李俊慧遭到直落二擊敗，無緣奪下金牌，但也獲得銀牌殊榮。而今年的巴黎奧運劉雨辰改與歐烜屹搭檔，他們在小組賽再度遭遇麟洋配，最終再度不敵對手，小組賽以2勝2敗作收，也無緣闖進8強。

劉雨辰鼓勵銀牌梁王組合　稱未來是他們的

而前（4）日晚間的金牌戰上，年僅23歲的中國梁偉鏗／王昶組合，與李洋／王齊麟大戰三局，關鍵時刻仍舊無法抵擋麟洋配兇猛攻勢，無緣搶下金牌，這對於「梁王」組合而言勢必相當可惜。劉雨辰在賽後則對他們表示鼓勵，他寫到：「這沒有什麼大不了的，你們努力拼搏的樣子非常帥氣，繼續奮鬥，未來仍然是你們的！」

而昨（5）日梁偉鏗和王昶，也親自在社群平台上回覆了劉雨辰，王昶寫到：「謝謝辰哥，不多說了未來是我們也是你的，到時候我單項世界冠軍的時候，等著你請我吃飯，還有結婚酒席，伴郎要給我留個位置，哈哈哈好好照顧雅瓊姐哦，讓她別老凶我，恭喜恭喜啦。」

梁偉鏗則表示：「謝謝大哥，看來下一次不能說追平你，得說超越你了。你家還有一塊奧運金牌（黃雅瓊）等著我追平，祝你新婚快樂！

▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）
▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）

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