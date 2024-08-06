張元植36歲意外殞落 雪羊出席追思會悼：從我們心中偷走很大一塊
我國知名登山專家張元植6月底在法國攀爬白朗峰時，不幸墜崖身亡，享年36歲，消息傳回台灣，震驚台灣岳界，也讓許多山友相當惋惜。好友昨幫張元植舉辦追思會，知名山岳攝影師、作家「雪羊」在臉書粉專「雪羊視界」發文哀悼「謝謝你為這個人際圈、為台灣帶來的一切深刻」。
記者何哲欣／台北報導
雪羊引用動畫片《可可夜總會》，「一個人一生會經歷兩次死亡，一次是肉體機能停止時，另一次是世界上最後一個記得你的人也離去之時。」他說，「以你深耕台灣攀登世界的程度，以及今天現場的世代縱深而言，你大概還能繼續活個一百年不是問題吧！」
雪羊說，「我們不可能不想你，你從我們每一個人心中都偷走了很大一塊。但傷口總是會漸漸癒合，直到我們如同布農族飲酒前，都要先點三滴敬老人家一樣，將這份思念也轉化成自己的一部分，繼續走向無以預知的遙遠未來。」
雪羊說，「謝謝熊媽、小薇、星雯、阿果與所有辛苦籌辦的工作人員，讓我們能回顧這個搗蛋鬼神奇的一生；儘管我在基地營已經聽了很多很扯的，但沒想到還能有更扯的，真的沒有極限，難怪能活得那麼精彩，又走得那麼機掰。也謝謝你為這個人際圈、為台灣帶來的一切深刻。再會了，元植。乾啦！」