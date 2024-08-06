並列銅牌！張博恆「狂找唐嘉鴻聊天」 一票台灣人被圈粉：好可愛
「亞洲貓王」唐嘉鴻昨（5）日出戰巴黎奧運男子體操單槓決賽，他使出招牌的「貓跳540度」，雖然出現掉槓失誤遭扣分，但最終仍與中國選手張博恆並列第3名，替中華隊摘下一面銅牌。而唐嘉鴻、張博恆賽後在頒獎台上的互動相當可愛，張博恆不停找唐嘉鴻聊天，甚至講到忘我，拍照時還在唐嘉鴻胸前比出大大的讚，讓不少台灣網友被圈粉，笑翻直呼：「張博恆真的大E人，聊到忘記舉手跟上台，好好笑。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Threads上分享影片，只見唐嘉鴻站在頒獎台上，一旁為同為第三名的中國選手張博恆，2人並肩站著互動熱絡，張博恆還不斷找唐嘉鴻聊天，唐嘉鴻則相對沉著，讓原PO笑喊可愛：「嘉鴻看起來像在提醒他老師來了不要再講了。」
不只如此，在拍照環節時，唐嘉鴻舉起獎牌露出燦爛笑容，張博恆則伸手在唐嘉鴻胸前比讚，大方又活潑的個性，讓許多台灣網友被圈粉，紛紛留言直呼「張博恆好像對唐嘉鴻很有興趣，他自己拿銀牌都沒那麼開心」、「這兩人根本案情不單純」。
昨日在巴黎奧運男子體操單槓預賽中，唐嘉鴻以難度6.3分，執行8.633分，獲得14.933的高分，排名第二晉級決賽；而主要對手中國張博恆則拿出6.5難度套路，獲得15.133分，2人皆出現失誤，最後並列第3，唐嘉鴻也成功替中華隊拿下一面銅牌。