副手人選呼之欲出！傳賀錦麗將「終極2選1」　在這2人中做選擇

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51歲的夏皮洛是民主黨的後起之秀，在賓州擁有高支持率，夏皮洛曾經在2012年至2017年擔任賓州檢察長，若是賀錦麗當選，他將成為美國第一位猶太裔副總統。夏皮洛對以色列的支持，可能會流失部分左派選民，但同時，也可能會吸引溫和派選民，並削弱共和黨利用以巴戰爭問題攻擊民主黨的效果。
60歲的華茲曾是明尼蘇達州陸軍國民兵，並在明尼蘇達州擔任多屆眾議員，目前為該州州長。華茲對美國農村白人選民有吸引力，他在擔任州長時也倡導進步政策。近幾週，華茲透過攻擊川普和范斯，高調擁護賀錦麗，也使得自己的知名度大增。
副手人選呼之欲出
從賀錦麗在5日晚間傳遞給支持者的消息中可以看出，她尚未做出決定。賀錦麗表示，「我知道許多人都渴望知道我將選擇誰加入我的競選活動，並在白宮擔任我的副總統」，「雖然我還沒做出決定，但對我來說最重要的是，向你們一樣的支持者可以直接了解競選的最新狀況。」
原先外界猜測的副手人選共有六名，除了夏皮洛跟華茲之外，還包括亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。
消息人士向《路透社》表示，候選人將在5日晚上貨6日早上得知是否被選中。熟悉相關安排的競選官員表示，賀錦麗團隊計畫透過社群媒體公布最後結果。