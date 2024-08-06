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副手人選呼之欲出！傳賀錦麗將「終極2選1」　在這2人中做選擇

▲美國副總統賀錦麗競選搭檔即將揭曉，預計將在6日時亮相。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗競選搭檔即將揭曉，預計將在6日時亮相。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國副總統賀錦麗近日在民主黨內獲得足夠票數，確定代表出戰總統大選，而她的副手人選也成為外界關注焦點。賀錦麗預計在6日公布競選搭檔，一同在費城公開露面。有消息人士指出，副手人選已縮至2人，限縮至「二選一」，將會在賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）及明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）做出選擇。

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《路透社》引述3名知情人士說法報導，賀錦麗將會在夏皮洛及華茲之間做出選擇，隨後將會在賓州費城天普大學（Temple University）進行造勢活動時公開亮相。

51歲的夏皮洛是民主黨的後起之秀，在賓州擁有高支持率，夏皮洛曾經在2012年至2017年擔任賓州檢察長，若是賀錦麗當選，他將成為美國第一位猶太裔副總統。夏皮洛對以色列的支持，可能會流失部分左派選民，但同時，也可能會吸引溫和派選民，並削弱共和黨利用以巴戰爭問題攻擊民主黨的效果。

60歲的華茲曾是明尼蘇達州陸軍國民兵，並在明尼蘇達州擔任多屆眾議員，目前為該州州長。華茲對美國農村白人選民有吸引力，他在擔任州長時也倡導進步政策。近幾週，華茲透過攻擊川普和范斯，高調擁護賀錦麗，也使得自己的知名度大增。


▲賀錦麗副手人選傳將在賓州州長夏皮洛（左）與明尼蘇達州州長華茲（右）中二選一。（圖／美聯社／達志影像）
▲賀錦麗副手人選傳將在賓州州長夏皮洛（左）與明尼蘇達州州長華茲（右）中二選一。（圖／美聯社／達志影像）
副手人選呼之欲出

從賀錦麗在5日晚間傳遞給支持者的消息中可以看出，她尚未做出決定。賀錦麗表示，「我知道許多人都渴望知道我將選擇誰加入我的競選活動，並在白宮擔任我的副總統」，「雖然我還沒做出決定，但對我來說最重要的是，向你們一樣的支持者可以直接了解競選的最新狀況。」

原先外界猜測的副手人選共有六名，除了夏皮洛跟華茲之外，還包括亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

消息人士向《路透社》表示，候選人將在5日晚上貨6日早上得知是否被選中。熟悉相關安排的競選官員表示，賀錦麗團隊計畫透過社群媒體公布最後結果。

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