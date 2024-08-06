王齊麟奧運奪金「準備求婚十元？」 4字回應讓粉絲嗨爆：有夠閃
羽球男雙黃金組合李洋、王齊麟4日在巴黎奧運會上再度奪金，衛冕寫下新紀錄，讓全體國人相當振奮，也有不少球迷關心2人未來動向以及婚姻大事。就有網友發起討論，詢問王齊麟是否應該跟女友十元（陳詩媛）求婚，問題一出隨即有許多人加入討論，但沒想到竟釣出王齊麟本人4字超閃回應。上萬網友點讚，表示「表示這是在預告嗎」、「有夠閃的！快給我一副墨鏡！」
記者朱祖儀／綜合報導
王齊麟先前在4月認愛女友陳詩媛後，經常在社群平台放閃，因此許多網友都關注他們2人的感情狀況。尤其王齊麟和李洋羽球男雙奪金後，更有不少粉絲好奇王齊麟是否會拿金牌求婚，還有人在threads標註王齊麟的帳號，並拋出問題「是不是應該跟十元求婚？我好期待」，同時給出選項讓其他網友選擇期待或不期待。
王齊麟親回「我也期待」 上萬粉絲嗨翻
問題拋出後大約6小時，經常在threads上海巡的王齊麟也看到貼文，並親自回應「我也期待」，雖然只有短短4個字，但卻深藏含意，因此隨即吸引上萬人按讚，紛紛留言表示「戒指買好了嗎？還是把獎牌當戒指」、「期待求婚那天早日到來，祝福你們」、「啊好閃好閃」、「這是在預告了嗎？」還有人笑說，「李洋可以一起嗎？一夫一妻制沒錯啊」、「結果最後娶李洋。」
不只這篇貼文，另名網友在threads上發文詢問「王70（王齊麟）可以跟10元結婚了嗎？」同樣釣出王齊麟，不過他沒有特別留下什麼字句，而是發出一個日式婚禮的符號，讓許多粉絲十分興奮。不過其實王齊麟賽後接受台媒訪問時，被問到是否打算求婚，他表示要一步一步來，一旁經紀人則搶著回答表示「沒有！沒有！我幫你回答！」