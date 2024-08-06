巴黎協定1.5度防線岌岌可危！台泥減碳再進階 簽2050淨零承諾
根據歐洲聯盟氣候監測機構最新資料，今年的7月22日創下有紀錄以來世界最熱的一天，極端天氣事件密集且嚴峻，全球力守的巴黎協定1.5度C升溫防線岌岌可危。為此，台泥表示，公司積極落實氣候行動，今年7月依循1.5°C路徑提交2030減碳目標設定，同時承諾2050達到淨零排放，成為科學基礎減碳目標倡議（SBTi）淨零夥伴。
記者鄭妤安/台北報導
回顧台泥承諾SBT歷程，2020年為東亞首家通過SBT Well-Below 2度C路徑的水泥企業，四年來持續根據SBT目標追蹤自身減碳成效，都能緊貼每年目標線完成減碳任務，2023年台泥範疇一減碳績效已在1.5°C路徑上，因此台泥今年進階設定SBT 1.5°C減碳路徑、包括2030年近程目標與2050年淨零目標承諾。
台泥預計將於今年第4季通過SBT專家會議審查。此次台泥1.5度路徑減碳目標，以2016年作為排
放基準年，範圍包括台泥兩岸水泥廠，致力於2030年時範疇一與範疇二總計下降26.8%，較台泥2020年承諾的Well-Below 2度C路徑減碳11%，碳排強度更要大幅下降。
另一方面，台泥佈局國際化進行海外公司併購時也特別著重收購具ESG核心能力的企業，今年3月初台泥完成擴大投資歐洲低碳水泥交割程序、併入台泥合併報表的土耳其OYAK和葡萄牙CIMPOR都積極致力低碳發展。
其中OYAK已於2022年完成SBT 1.5°C路徑與淨零承諾設定，CIMPOR也已通過1.5°C路徑與淨零目標承諾，並在喀麥隆打造全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，生產的低碳水泥，比傳統水泥減碳達40%。
SBT目標也同步要求企業針對上下游價值鏈減排目標設定，範疇三雖然佔台泥碳排不到15%，但台
泥仍積極針對範疇三15類別進行盤查與第三方驗證，希望透過台泥影響力帶動價值鏈減碳，共同邁向淨零目標。