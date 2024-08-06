房市／新竹爸媽搶明星學區宅　信義房屋分析現況

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隨著新竹市教育資源的集中，家長們對於明星學區宅的需求不斷增加。林詩偉表示，目前新竹市的明星學區宅實價登錄價格，今年受到新青安貸款影響，已經較去年同期上漲了近六成，尤其是升學率好的明星國中週邊，屋齡較高的華夏、公寓產品平均實登單價約35萬，置產的首購族佔比超過五成，其中多為外來的園區客及久居此區的在地客，普遍看好以優質學校為核心的生活圈，發展成熟且生活機能完善。
信義房屋新竹學府店主任林弘政表示，在新竹不僅媽媽們懷孕期間，就要搶公托、準公托名額，更有園區爸媽在懷孕期間提早看房，為的就是讓小孩在出生時可以卡位學區戶籍，手腳慢一點的也會在學齡前為孩子入戶籍作足準備，多數父母會瞄準小坪數套房產品出手，只要總價可以接受，單價不會是購屋考量重點，也因為明星八大學區周邊多為舊房子，因此學區宅入手後便將房子出租使用，一家人則會住在通勤便利的新大樓中。
林弘政表示，八大學區商圈內，包括東園國小、竹蓮國小、建華國中、培英國中、新竹高中、新竹高商、交通大學及清華大學，由於區內涵蓋國小至頂尖大學，連結一個完整的生活圈與教育網，不用搬家就可以從國小念到大學。以新竹八大學區中的「培英國中」為例，該學區半徑一公里內的生活圈配套齊全。區域內不僅有多間大型賣場，還包含火車站、公園、體育場、以及動物園等公共設施，各項生活機能十分完善，也增加了八大學區的吸引力。
相較於新竹東區因距離竹科近而房價漲幅過快，這些學區的房價相對親民，林弘政表示，八大學區周圍舊公寓每坪價格帶約在25萬-30萬元左右，而屋齡20年內電梯大樓產品約在55萬-60萬元之間，客戶多以自助、學區宅需求為主，經常買了就長住20-30年，因此也較少有物件釋出，若有釋出也大約在7天內即可成交。建議正在觀望八大學區的家長們，如果有遇到喜歡的物件可以把握機會，避免日後為了學區問題困擾。