房市／信義房屋造5座浪浪屋　動物共融基地獲居民讚賞

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施智邦得知社區的煩惱後，想到商圈內許多乙種工業區，有許多鐵工廠，他身先士卒騎著摩托車尋找材料，以不鏽鋼烤網作為底盤，不鏽鋼條加工裁切電焊，反覆與里長確認尺寸與需求，最終設計完成五個動物共融小屋，並披上有信義房屋logo x喜樂豐裕的防水帆布，讓區域內的流浪貓狗都有舒適的棲息之地。
不僅協助製作硬體，施智邦想到的更多，因為許多社區居民會質疑，小屋裡放置動物飼料餵食流浪貓狗是否造成環境髒亂或是產生更多流浪貓狗問題，提出討論後里長與當地的動保協會搭配結紮作為，讓五間浪浪小屋成為「動物共融基地」，讓居民、流浪動物都能在社區裡共融共好。
施智邦表示，深入與社區建立關係後，發現社區的痛點，例如社區裡中老年族群較多，缺少青年的想法與人力，他就帶著年輕同仁一起，每周加入社區志工隊打掃街道，雖然要八點半提早上班，但同仁都主動付出，甘之如飴，持續付出努力，甚至獲得豐裕里志工的榮譽帽。
而今年颱風過後，社區街道的排水溝堆積許多落葉，施智邦表示，許多同仁在也主動幫忙，從到職不到1個月的新人到年資10多年的資深同仁都一同響應，讓他很感動夥伴的向心力。
施智邦表示，房仲雖然是買賣房子，但如果可以讓客戶的生活環境更加美好，每天上班也會很有成就感，尤其是每次去社區服務，居民都會跟他們打招呼，也很主動熱情的跟他說，如果之後有居住買賣的需求，會告訴他，每每都讓團隊很感動，「我們買賣的不只是房子，而是成就每個家業夢打造美好的居住環境。」