柬埔寨蓋運河引越南擔憂！一帶一路工程再惹議　17億美元運河開工

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德崇扶南運河從柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）東南方約1小時車程的湄公河（Mekong）作為起點，流向暹羅灣（Gulf of Thailand）的大海。柬埔寨去年8月就向湄公河委員會（Mekong RiverCommission）正式發布通知，表示要在湄公河上興建此條運河，而越南政府則多次公開呼籲期盼柬埔寨可以多透露此條運河的施工細節。
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）網站The Interpreter撰文指出，這條運河將為柬埔寨帶來經濟利益，然而也讓越南十分擔憂。
因為這條運河將改變湄公河流量，阻礙水流流往越南湄公河三角洲。該地區是越南重要糧倉，生產越南50%的稻米、65%的水產養殖、貢獻了17%的越南國內生產毛額（GDP）。此運河不只會加劇越南湄公河三角洲當地長期以來的乾旱與日益嚴重的土壤鹽化問題，同時引發生態問題。
另外，外界指出此條運河疑似與中國近來在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville）重新修建的雲壤海軍基地（ReamNaval Base）相連，令外界對中國船艦將從暹羅灣進出德崇扶南運河一事提出安全疑慮。
柬埔寨目前嚴重依賴越南的港口自中國進口原料並出口成品至美國和西方國家，自越柬水路運輸協議2011年生效後，越柬水路大約運輸了2000萬噸的貨物，不過等德崇扶南運河完工後，越南的利益將大幅度縮減。