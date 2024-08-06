「台灣蝶王」王冠閎回國了！一下機就喊「手癢」 想馬上做1件事
「台灣蝶王」王冠閎今（6）日和楊勇緯、張博雅等8人一同從巴黎回台，一早眾多「王太太」們舉著應援看板附帶超熱烈的歡呼聲在桃園機場等候，經過數10個小時的飛行，王冠閎剛下飛機就說自己「手很癢」，稍晚想要馬上去「打網球」，提到2028洛杉磯奧運，王冠閎目標相當堅定，就是「游進8強」。
記者張志浩／綜合報導
王冠閎在本屆巴黎奧運游泳項目中，參與男子200公尺蝶式項目，預賽他游出1分55秒32位居小組第3成功晉級，準決賽和法國游泳新星，本屆已獲得4面金牌的 Léon Marchand 同場競技，王冠閎奮力游出1分55秒07，雖然游出「亞洲第一」的成績，但仍無緣8強決賽，總排名落在第11位。
王冠閎受訪時分享，從比賽結束到今天回國，「自己的心情其實目前來講，我覺得都還蠻開心的」，王冠閎認為，單就奧運表現，自我要求上一定希望自己能繳出更好的成績，但這次還是有突破之前的紀錄，雖然沒有達到目標，但對運動員來說，都會成為好的經驗和過程，讓自己4年後，更有動力邁向進一步的目標。
王冠閎結束奧運後並不會休息太久，預計8月底就要再次投入比賽，後續在10月還有世界盃、12月則是有世錦賽，以現階段的狀況，王冠閎提到「2025年的世大運和2026的亞運，我的目標會放比較高，先前拿銀牌，這次希望能拿下金牌」，至於2028在出征洛杉磯奧運，王冠閎表示會全力面對，並將目標設在8強。
至於回台灣後想做的第一件事，王冠閎幽默的說：「因為我跟教練都很喜歡打球，羽球啊、網球啊，現在我慢慢開始學網球了，所以等一下可能馬上就要去球場跟教練拚搏了，原本是跟國際選手拚搏，回台灣要跟教練拚搏這樣。」