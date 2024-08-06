台股坐大怒神一度翻黑、上沖下洗977點　賣壓在哪？IC設計遭提款

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不過今日美股盤前期指先行止跌回穩，那斯達克期貨、標普500期貨上漲逾1%，亞洲股市也同步反彈，前幾日跌幅慘重的日本股市反彈逾9%，南韓股市上漲逾3%。
不過雖然亞股開盤表現強勁，在這樣的情況下卻迎來另一波賣壓，台股坐大怒神，一下子跌掉809點一度翻黑，不過隨後在台積電的撐盤下持續走高，截至10點20分，台股上漲161.58點或0.81%。
不過櫃買指數卻沒有這麼好運，開高後跳水翻黑，截至10點20分下跌8.25點或3.47%，來到229.27點。
其中主要賣壓在哪？就是IC設計族群，多檔持續打入跌停，包括智原、天方能源、晶宏、金麗科、新唐、世紀、創惟、神盾、愛普、M31、威峰電子。類比科、安格、來頡下跌逾9%，晶豪科、笙泉、海德威、敦泰、點序、芯鼎、九暘、巨有科技下跌逾8%，凌陽、世芯-KY、揚智、鈺寶-創、亞信、精拓科、笙科、研通、旺玖、九齊、佑華下跌逾7%。
台北股市昨（5）日重挫逾1800點，今（6）日開盤上漲513.51點，隨後在權值股走高下，一度大漲809.56點，來到20640.44點。但40分鐘過後，大盤搭乘大怒神翻黑，一度下滑到19662.74點，下跌168.14點，盤中高低點振幅高達977.7點或4.93%。
美國股市昨日持續走跌，主要是美國經濟衰退的擔憂震撼全球市場，促使投資人撤出風險資產，再加上股神巴菲特旗下波克夏公司大幅減少蘋果持股，導致蘋果股價下跌4.8%，領跌科技股，美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌1033.99點或2.6%，收38703.27點；那斯達克指數下跌576.08點或3.43%，收16200.08點；標普500指數下跌160.23點或3%，收5186.33點；費半指數下跌88.31點或1.92%，收4519.45點。
不過今日美股盤前期指先行止跌回穩，那斯達克期貨、標普500期貨上漲逾1%，亞洲股市也同步反彈，前幾日跌幅慘重的日本股市反彈逾9%，南韓股市上漲逾3%。
不過雖然亞股開盤表現強勁，在這樣的情況下卻迎來另一波賣壓，台股坐大怒神，一下子跌掉809點一度翻黑，不過隨後在台積電的撐盤下持續走高，截至10點20分，台股上漲161.58點或0.81%。
不過櫃買指數卻沒有這麼好運，開高後跳水翻黑，截至10點20分下跌8.25點或3.47%，來到229.27點。
其中主要賣壓在哪？就是IC設計族群，多檔持續打入跌停，包括智原、天方能源、晶宏、金麗科、新唐、世紀、創惟、神盾、愛普、M31、威峰電子。類比科、安格、來頡下跌逾9%，晶豪科、笙泉、海德威、敦泰、點序、芯鼎、九暘、巨有科技下跌逾8%，凌陽、世芯-KY、揚智、鈺寶-創、亞信、精拓科、笙科、研通、旺玖、九齊、佑華下跌逾7%。