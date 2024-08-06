連韓國人超愛！越南「共咖啡」來台展店 「羅布斯塔」咖啡特色曝
越南「共咖啡（Cộng Cà Phê）」來台展店，引發台北車站商圈的排隊潮。事實上越南咖啡歷史悠久，盛產「羅布斯塔」咖啡豆，相較於星巴克的「阿拉比卡」咖啡豆，對台灣消費者而言可說是較為陌生。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南咖啡的歷史可以追溯到法國殖民時期，相傳咖啡於1857年由法國人引入越南。越南主要種植「羅布斯塔」咖啡，這種咖啡豆較易種植、生長速度快，但味道較濃烈，所以通常製成深培咖啡豆。由於越南氣候潮濕炎熱，不利於保存牛奶，用「羅布斯塔」煮出的越南咖啡，會先在咖啡杯內放上煉乳，再將熱水倒入滴漏咖啡器沖出咖啡液，反而因此保有越南咖啡的特色。
共咖啡創立於2007年，選址在河內歷史悠久的咖啡館聚集區「Trieu Viet Vuong」街，創辦人Linh Dung以越南國名全名「越南社會主義共和國」（CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM）的首字為靈感，結合「咖啡」（Cà Phê）一詞，將品牌取名為「Cộng Cà Phê」。
經過17年的營運，如今共咖啡已成越南最知名的連鎖餐飲業。截至2024年第一季，共咖啡已有63間越南本地店面以及21間海外分店，海外據點包括韓國、加拿大和馬來西亞，2024年台灣成為共咖啡的海外第四據點。過去共咖啡也在韓國刮起熱潮，更曾在韓劇《女神降臨》中的場景出現。
今年「共咖啡」來台開幕，還祭出特別活動，8月1日至8月14日連續兩週，消費滿350元並追蹤官方社群FB或IG，就能免費獲得「刮刮卡」一張（一天限量100張），最大獎將送出「越南來回機票」（一週抽1名，共2名），邀請過去曾在越南享用過的饕客和沒嘗試過的台灣民眾，一起來嚐鮮。