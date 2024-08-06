奧運奪牌全台44家餐飲優惠！吃到飽僅1元　超商、手搖飲買一送一

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🔴全台超商
📍7-ELEVEN
門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
門市｜8月6日至8月7日
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾愛之味燕麥系列買2送1，6.6折（原價30元、特價20元）
APP｜即日起至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯精品拿鐵／大杯馥芮白11杯888元 ，6.7折（原價120元、特價81元）
◾好時經典可可／焙烤榛果拿鐵／抹茶拿鐵18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶22杯888元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
門市｜即日起至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾特大杯四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
📍全家便利商店
APP｜8月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾FMC氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
📍萊爾富
門市｜即日起至8月8日
◾特大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價75元、特價38元）
門市｜即起至8月6日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
門市｜即日起至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）
📍OKmart
門市｜8月6日限定
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
門市｜即起至8月8日
◾阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡單杯7折
📍美廉社
即日起至8月7日，全台門市推出「大杯濃萃美式咖啡」買一送一（市價50元
🔴全台速食
📍麥當勞
今8月6日上午11點至晚間11點，只要麥當勞會員進入APP全球版「萬分感謝你in援」活動頁面，即可點選領取「大麥克買一送一」優惠券，每個會員帳號限領乙次，限量發送50000張，數量有限，領完為止。
📍摩斯漢堡
即日起至8月31日期間祭出奪牌優惠，黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶79元（原價95元）、摩斯漢堡＋大杯冰紅茶89元（原價110元）、任2杯葡萄蒟蒻冰茶／葡萄氣泡飲89元（原價150元），最低5.9折起。
🔴連鎖咖啡
📍星巴克
今天8月6日11:00-20:00連續9小時，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍西雅圖咖啡
即日起至8月日，門市美式咖啡或拿鐵，爽喝「買8送8」；每人限購1組；休息站門市不參與；優惠不併用。
🔴全台手搖飲
📍五桐號
即日起至8月8日，一把青茶買一送一，每人限乙組，數量有限，售完為止。
📍迷客夏
只要台灣拿下獎牌隔日就有手搖飲料「買一送一」優惠。8月6日下午14:00-19:00，迷客夏門市現場輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費，繼續喝「買一送一」。
📍可不可熟成紅茶
Uber Eats外送平台上，即日起至8月13日，金蘋春芽、莓果春芽「買一送一」優惠。
📍大苑子
即日起至8月7日連續三天，會員領券指定品項「買一送一」，爽喝大杯金桔粒脆纖果、百香愛玉「買一送一」。
📍TEA TOP
台灣全部門市8月6日「買一送一」，買巨峰葡萄青送招牌高山青。限到店購買、限量100杯。
📍Mr.Wish
加碼奧運閉幕8月11日至8月13日連續三天，於Uber Eats外送平台點購Mr.Wish，可享大杯鮮粒百香綠「買一送一」，單筆訂單-訂購上限5組。
📍顏太煮奶茶
即日起至8月7日，全台門市開喝太煮淬茶系列「買一送一」！每人限購一組，限到店購買。
📍鮮芋仙
即日起至8月9日「紫金招牌買一送一」！每日限量100組（200碗）、每人限購2組（4碗），限台北市（松菸除外）跟新北市門市。
📍天仁茗茶：APP已加碼放送「茶飲一送一」優惠券，今上午還將陸續派送「第二杯半價」優惠券2張，總共3張優惠券還能寄杯。
📍翰林茶館
即日起至8月11日12:00-18:00，憑活動截圖可享「國宴珍奶第二杯半價」，部分門市不適用。
🔴吃到飽餐廳
📍馬辣集團10大品牌
馬辣集團狂賀麟洋奪金秒出奧運優惠，秀出身分證姓名對中「麟、洋」任1字，即日起至8月9日，凡二成人以上同行、提早預約並拍照打卡，「10大品牌」燒肉或火鍋當天本人餐點或指定餐點享「5折半價優惠」。
■ 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ 新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ 涮樂和牛鍋物放題「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ 肉之間 大盤肉幸福鍋物「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ 問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋「20盎司好運爆發和牛火山」5折
■ 熊一燒肉「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ 哞哞屋和牛燒肉「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ 夯下去和牛燒肉放題燒肉「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ ChaCha個人和牛燒肉「當天本人餐點可享5折」半價優惠
■ 狗一下居食酒屋「綜合生魚片」全系列5折半價優惠
📍台北六福萬怡酒店「敘日餐廳」
台北六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日餐廳」則推出8月31日前，凡台灣選手勇奪金牌、銀牌、銅牌，與奪牌選手姓名任一字相同或同音，不分平假日午餐及晚餐，均享用餐 78 折優惠，優惠最多可攜帶 5 位親友共享優惠，平日用餐成人再享位上「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。
📍遠雄悅來大飯店「英倫西餐廳」
遠雄悅來大飯店也推出金牌限定奧運優惠，狂賀台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕奧運金牌二連霸，英倫西餐廳自助晚餐即日起至8月9日，秀身分證姓名中有「金」、「麟」、「洋」者，一個字優惠999元/人、兩個字優惠666元/人、三個字只要1元/人，還免收服務費。
🔴全台連鎖餐廳
📍樂天皇朝
即日起至8月7日，樂天皇朝全門店八色小籠包買一送一。
📍胡同燒肉
即日起至 8月12日，到全台胡同燒肉門店（含胡同裏燒肉），身著藍白紅其中一色，用餐即送生啤酒或軟性飲料一杯。
📍金色三麥
金色三麥於麟洋配奪牌當下，所有門市現場內用啤酒全買單，並宣布，只要8月8日出賽的郭婞淳也宣布得金牌的時刻，當下客人已經點的啤酒都由金色三麥買單（需有內用消費）。
另外，只要台灣奪得獎牌（金、銀、銅牌），金色三麥將在確定獲得獎牌後的24小時內，請全場內用客人免費喝乙杯350ml內用杯裝精釀啤酒（需有內用消費）。提醒活動僅限年滿18歲（含以上）的客人參加，每人每日限贈乙杯。
📍錢都
8月6日~8月8日，單點肉盤享買一送一，鳳山文衡店不參與。
📍繼光香香雞
消費不限金額可享地瓜球買1送1
📍金子半之助
消費不限金額可享鳳尾蝦買1送1
📍爭鮮gogo
即日起至8月6日，爭鮮gogo推出「金美味」的手卷第2件1元，等同於是買一送一。原價都是50元的泰爽鳳梨蝦手卷、泰爆打拋豬手卷，加1件多1元後，平均只要26元，部分門市不參與優惠。
🔴甜點店
法朋：
8月6日～8月8日 ，現場購買老奶奶檸檬蛋糕(切片、五吋、七吋)，憑當日發票可「免費兌換季節限定霜淇淋乙支」。限兌換一次，每日限量100支，換完為止。
🔴百貨
📍NOKE忠泰樂生活
慶祝台灣選手奪下獎牌，即日起至8月11日期間，下述5大品牌齊祭折扣。此外，憑APP全館消費不限金額，就能到3樓Uncanny兌換「臺虎精釀啤酒（嗨啤 / IPA）」，每日限量50杯，依序換完為止。
■ BLUE FISH BAR：台虎嗨生啤330ml買一送一
■ Wired Café：美式咖啡／紅茶同品項買一送一，限外帶
■ Old Bridge：不限品項享第2件8.8折，以價低者折扣
■ Bar Domani：消費餐點即享9折，飲品酒水除外
■ Domani Food Truck：消費餐點即享9折，飲品酒水除外
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