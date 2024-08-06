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何冰嬌奧運羽球頒獎典禮致敬瑪琳「一暖舉」！連NBA球星都說讚

▲中國選手何冰嬌在巴黎奧運女單收下銀牌，沒能拿下夢寐以求的金牌榮耀，但她昨在頒獎典禮的暖心行徑已獲得各界絕佳讚賞。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國選手何冰嬌在巴黎奧運女單收下銀牌，沒能拿下夢寐以求的金牌榮耀，但她昨在頒獎典禮的暖心行徑已獲得各界絕佳讚賞。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

中國選手何冰嬌在2024巴黎奧運女單收下銀牌，沒能拿下夢寐以求的金牌，但她昨（6)在頒獎典禮的暖心行徑已獲不少外界讚賞，就連台灣名球評「左盃」石明謹也發文稱讚，他寫下：「在高度競技的世界裡，很多時候也是有溫暖的。」何冰嬌在4強戰因西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）膝蓋重傷退賽勝出，晉級金牌戰，昨她在頒獎台掛上銀牌後，手中也特別拿著西班牙徽章，向瑪琳致意。前NBA球星Pau Gasol也發文致敬，他寫下：「瑪琳她的對手何冰嬌在領取獎牌時向她表示了敬意。體現奧林匹克精神的美麗姿態。」

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何冰嬌拿下銀牌　暖心善舉讓人佩服

球評石明謹表示：「中國女子羽球選手何冰嬌在女單項目獲得銀牌，她在領獎時，手中拿著一枚小小的西班牙國旗徽章，因為在女單的四強賽，對手來自西班牙的馬琳因傷退賽，讓她直接保送進決賽，而且馬琳接下來也在銅牌賽棄權，何冰嬌認為如果不是因為受傷，馬琳是很有可能將她擊敗的，所以在領獎時，向馬琳致敬。」

何冰嬌昨日受訪時說：「帶著西班牙的徽章上頒獎台，是因為4強賽中我的對手不幸受傷了，對此我感到很心痛，希望能帶著她的拚勁投入到決賽中，因為她是一位非常優秀的運動員，希望瑪琳能看到，也祝她早日康復。」

西班牙媒體也對何冰嬌的舉動大讚不已，甚至西班牙教育文化與體育部發文表示，「這就是最純粹的體育精神，純粹的奧林匹克精神，感謝何冰嬌在頒獎台對瑪琳的敬意。」

這也讓球評石明謹看到運動最感動的溫暖，他寫下：「雖然很多人都討厭馬琳打球時的吼叫，還有她在場內外一些囂張的態度，但是她在羽球層面絕對是真正的好手與鬥士，這世界上沒有幾個運動員在右膝十字韌帶斷裂後能夠成功復出回到巔峰，更可怕的是她復出後左膝十字韌帶接著也斷了，更更可怕的是她竟然又又成功復出，並且重回奧運賽場。」並稱讚何冰嬌的行為：「在高度競技的世界裡，很多時候也是有溫暖的。」

此外前NBA球星Pau Gasol也發文致敬，他寫下：「瑪琳她的對手何冰嬌在領取獎牌時向她表示了敬意。體現奧林匹克精神的美麗姿態。」

▲球評石明謹看到運動最感動的溫暖，他寫下：「雖然很多人都討厭馬琳打球時的吼叫，還有她在場內外一些囂張的態度，但是她在羽球層面絕對是真正的好手與鬥士。（圖／美聯社／達志影像）
▲球評石明謹看到運動最感動的溫暖，他寫下：「雖然很多人都討厭馬琳打球時的吼叫，還有她在場內外一些囂張的態度，但是她在羽球層面絕對是真正的好手與鬥士。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去曾遭逢嚴重膝傷瑪琳，這次巴黎奧運又因傷退賽，錯失爭金機會，且又得面臨漫長復健之路。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去曾遭逢嚴重膝傷瑪琳，這次巴黎奧運又因傷退賽，錯失爭金機會，且又得面臨漫長復健之路。（圖／美聯社／達志影像）

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