小島國靠拳擊奪史上奧運首牌！「米老鼠」髮型引議：擾亂對手？
來自大西洋島國維德角（The Republic of Cabo Verde）的拳擊手迪賓拿（David de Pina），4日在巴黎奧運的男子51公斤級拳擊賽中，喜獲銅牌，同時也是該國史上獲得的第1枚奧運獎牌。不過除了賽績，迪賓拿那頭宛如米老鼠的造型捲髮亦成為話題，甚至還有人調侃說：「是為了分散對手注意力嗎？」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《非洲新聞網》等外媒報導，維德角擁有約60萬人口，是一個位於非洲大陸以西、大西洋上由10個島嶼組成的國家，過去曾7度參加奧運會，從未獲得獎牌，這次迪賓拿的銅牌，無疑為該國體育史創下里程碑。
迪賓拿受訪時表示，為了練拳擊，家中一度陷入經濟困境，他也差點要放棄拳擊之路，所幸最後他頂住壓力，並在今年的曼谷資格賽中，奪得令人印象深刻的四連勝，並獲得參加奧運的資格。
迪賓拿感嘆，自己來自一個小島國，以前從未達成這樣的成就，他是第一個，感謝祖國給予他的支持，經歷艱難的時刻，現在終於有所回報：「我向世界展示了我們雖小，但強大且才華橫溢。」
至於自己那頭顯眼的造型頭髮，迪賓拿則笑稱，是他的教練建議的，這樣既可以有個人特色，也能與一般編成辮子的非洲戰士髮型區分開來。