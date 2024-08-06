PVC「次料」管造成水汙染？　議員呼籲中市府主動檢驗

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張家銨表示，根據日本環境廳土壤農藥課的一項研究報告顯示，土壤汙染經由水汙染所引起者占80%，另外有7%為農業資材不當使用所引起，例如使用劣質PVC管。
她提到，工程用PVC管有「正料」及「次料」的差別，「正料」的工程用PVC管，是由純PVC粉生產而成，不含塑化劑也不含有毒金屬，可回收性也高。從環保及永續的角度而言，工程用PVC管採用正料，才能對環境產生正面影響；「次料」的工程用PVC管，則是業者以廢料名義，進口「碎料」或「粉料」等回收物。這些回收廢料進到台灣後，透過再生產的過程，添加安定劑等加以固著成形，成本低廉但是耐壓力差，管材用久容易破損龜裂，而且含有鉛等重金屬以及塑化劑。
張家銨指出，中央政府對於供飲用水使用的PVC管有嚴格要求，不得驗出鉛等重金屬及塑化劑；但是對於非飲用水使用就沒有明確規定，以致地方政府標準不一。
她質疑，台中市政府就沒有把下水道管材是否含鉛及塑化劑列為檢驗項目，使得公共工程及農地灌溉採用工程用的PVC管材，多是成本低廉的「次料」。她也說，周邊縣市如南投、彰化、台南都採用較嚴格的標準，要求工程用PVC管不得驗出塑化劑，尤其台南市政府在標案規格中要求工程用PVC管必須為新料製成，不但不能驗出鉛，也不能含有塑化劑及回收料。
張家銨強調，農田的供水排水PVC管若使用品質不良的「次料」管材，可能將塑化劑及重金屬溶出進而影響土壤，對於種植出來食材會產生安全疑慮。她要求，下水道工程用PVC管的品質除了要符合工程施工的安全性，市府也應增加管材重金屬及塑化劑的檢驗，甚至為避免不肖業者得標後，私下以便宜的次料代替，牟取暴利，應再加驗歐盟RoHS檢驗標準來檢驗重金屬及增加保證切結書，如此才能有效防堵相關業者，用漁目混珠的方式來規避責任，落實台灣環境永續的目標，也讓農民及民眾更安心。