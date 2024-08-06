中國不只桌球、羽球強！「1運動」奧運稱霸36年：其它國家搶第二

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貼文一出，不少網友紛紛回應「中國跳水夢之隊不是叫假的，已經稱霸奧運好幾屆了，今年他們就要挑戰8金大帝國」、「每次看全紅嬋的影片都很傻眼，一個人類跳下水完全沒什麼水花，到底怎麼辦到的」、「中國跳水真的是夢幻隊，其它國家一直都是在搶第二」、「好幾屆都7面金牌起，中國的跳水真的是制霸全世界。」
中國「跳水夢之隊」成績超狂！奧運已經稱霸36年
事實上，中國國家跳水隊是在1970年成立，由中國游泳協會管理，中國跳水隊從1984年洛杉磯奧運上，周繼紅為中國贏下第一面奧運跳水金牌之後，接下來的每一屆中國基本上近乎是「壟斷整個比賽」，因此他們又擁有「跳水夢之隊」的美譽。
從1984年洛杉磯奧運之後，中國一年比一年還要強勢，一直到2020的東京奧運幾乎所有項目的金牌都已經是中國選手，偶爾同一個項目也會上演「金包銀」的戲碼，目前奧運跳水金牌總數已經是全世界第一。而上屆東京奧運跳水8項目中，中國跳水夢之隊奪下7項目金牌，錯過的金牌就是男子雙人跳水，由英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）與隊友突圍摘金，就知道這塊金牌含金量有多高。
中國跳水新秀全紅嬋大爆紅！「水花消失術」看一次嚇一次
然而目前中國跳水最著名的代表人物，就是現年才17歲的全紅嬋，她最擅長的「水花消失術」使出來，可是連隊友都殺到片甲不留。2021年全紅嬋才14歲，在東京奧運女子10米單人跳水賽事時，第二跳以及第四跳，評審全部給出10分的滿分，最終以三跳滿分，總分466.2分獲得金牌，打破2008年北京奧運同國好手陳若琳締造447.7分的奧運紀錄，而且高於19分之多，相當驚人。
而今年巴黎奧運，全紅嬋已經聯手隊友陳芋汐在女子雙人跳水摘金，5日晚間出賽女子10米單人跳水預賽，全紅嬋無懸念以421.05分拿下第一，隊友陳芋汐則以403.05位居第二進入決賽，而第三名的英國選手僅拿到367分，顯見中國跳水實力上跟其它國家的差距有多大。
值得注意的是，這屆巴黎奧運，中國男子雙人跳水雪恥成功奪金，英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）屈居銀牌，如果按照過往的紀錄繼續比下去，中國跳水夢之隊將有可能實現奧運跳水首次「8項目8金」豐功偉業。
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