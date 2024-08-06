(G)I-DLE演唱會撞期「奶奶出殯日」！小娟爆哭道歉：下輩子再相遇
南韓女團(G)I-DLE從2018年出道後，人氣不斷攀升，每每推出新作品都能引起一股潮流，像是近期推出的新曲〈Klaxon〉，也在網路上掀起拍攝舞蹈挑戰短影音的熱潮。而(G)I-DLE近期積極展開世界巡迴演唱會，隊長小娟在4日的演唱會上，透露其實當天早上是奶奶的出殯儀式，但她因為活動的關係全程都無法參與，對此感到相當內疚，她也感性向奶奶喊話：「下輩子我們要以同歲朋友相遇，當長長久久的朋友。」許多粉絲們都為此感到相當不捨，而(G)I-DLE的續約問題也在演唱會中再度引起話題。
記者洪生儒／綜合報導
小娟透露演唱會撞期奶奶出殯 台下粉絲聽完全熱淚盈眶
(G)I-DLE隊長小娟4日在演唱會途中說道：「我爸媽有來，其實早上是奶奶的出殯儀式，但整個喪禮的過程我都沒參與到，我想做一個孝順的人，可是總是因為工作太忙碌，沒能對奶奶更好，我最喜歡的就是奶奶了，對不起沒能好好守護爸媽，未來我會成為努力工作又可以守護家人的女兒。」許多台下粉絲聽完小娟這段話，都忍不住熱淚盈眶。
小娟後來忍不住情緒哭了出來，轉身背對觀眾時，團員們在第一時間也都紛紛靠近圍成一圈給予安慰，Minnie看小娟哭，也忍不住流淚說道：「我們隊長看起來總是很堅強，但其實她和我們都是一樣的。」舒華也感動的說：「奶奶會以你為榮的！」其他團員也紛紛給予小娟安慰。
IG限動曬出與奶奶的回憶 小娟感性告白下輩子再見
在演唱會結束之後，小娟也透過IG限動貼出自己小時候跟奶奶一起玩耍的影片，並感性地寫下：「我的第一個朋友，我的奶奶，明明說是最好的朋友，卻以工作忙碌當藉口，沒陪你走完最後一程，真的很對不起。下輩子我們要以同歲朋友相遇，當長長久久的朋友，我愛你，奶奶。」
小娟演唱會改編歌詞掀熱議 Cube娛樂緊急發聲澄清
此外，小娟這次在演唱會中有一段SOLO表演，她演唱〈Is this bad b****** number?〉，還將歌詞改編成「我的合約11月結束，誰能阻止我」，引起各界猜測團體續約的狀況。而(G)I-DLE所屬的公司Cube娛樂也緊急發聲解釋：「所有成員的續約時間在明年，歌詞只是表演的一部分。」也有不少網友認為公司緊急發聲澄清，感覺(G)I-DLE明年有望續約。