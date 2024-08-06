奧運體操／義大利美少女平衡木摘金史上第一人！賽後坦言超乎預期
2024巴黎奧運女子體操平衡木項目，義大利21歲選手Alice D'amato以總分14.366分摘下金牌，她成為義大利史上首位在平衡木項目奪金的女子選手。一開始率先上場的中國18歲周雅琴，分數為14.100，最後拿到銀牌。D'amato拿下14.366高分，而美國隊兩大好手Simone Biles、Suni Lee等都各自發生失誤，兩人都沒在此項目再添獎牌，銅牌則是義大利另一好手Manila Esposito奪下。
記者吳政紘/綜合報導
得知奪金當下，Alice D'amato表情不敢置信且欣喜若狂，她說：「我在女團項目拿銀牌時就已說不出話來，在個人平衡木奪金，現在當然更讓我不知該如何表達。」
Alice D'amato透露，當下不敢相信自己奪金，她說：「我不敢想像自己在這個項目拿下獎牌，更不用說金牌。我想我會好好沉浸在這樣的情緒裡。」
義大利體操女團在平衡木項目大豐手，包辦金牌和銅牌，日前的團體全能競技體操，她們則拿到銀牌，分數僅次於Simone Biles等名將齊聚的美國隊。Simone Biles雖然平衡木項目沒能收下獎牌，但個人全能和跳馬項目都奪金。
Simone Biles在巴黎奧運地板項目摘下銀牌，加上平衡木項目致命失誤未摘牌，未能如願在本屆奧運奪下5面金牌。最終她拿下總分14.133分，以些微差距敗給巴西選手Rebeca Andrade的14.166分，地板項目屈居銀牌。