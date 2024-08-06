台股慘跌別傷心！7-11隱藏優惠結帳「多賺100元」　衛生紙免費送

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每年中元節7-11熱銷的「宮廟隨取卡」開賣了，每款每張售價1000元、7-ELEVEN加碼送10%購物金，也就是說實際可使用1100元（加碼購物金使用期限至9月30日止），全台限量10萬張，售完為止。
今年特別攜手石碇五路財神廟、烘爐地南山福德宮、台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天府5大人氣宮廟，推出5款好運平安符隨取卡，想要賺飽錢選橘色卡面設計的石碇五路財神廟款、財不漏選藍色卡面設計的烘爐地南山福德宮、天菜來選粉紅色卡面設計的台北霞海城隍廟、超級旺選黃色卡面設計的大甲鎮瀾宮、順到爆選紅色卡面設計的南鯤鯓代天府。
🟡7-11購買指定商品，滿額立折100元
7-11門市8月9日起至8月14日前，購買指定CITY飲品、常溫飲料、冷藏飲品、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、精補品、冷凍品、甜點、寵物食用品、禮盒等指定品項，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元。
並且購買全店指定商品（排除香菸、代託代銷）結帳金額滿999元送贈品優惠券1張，贈品選擇包含五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、麗仕指定洗髮精1瓶、杜老爺指定冰品1盒。
🟡全家、7-11取貨送購物金
此外，7-11網購取貨贈送7元購物金；全家19元霜淇淋優惠券也回歸，取件優惠攻略看這。【全家父親節「霜淇淋19元」爽吃！比買1送1更便宜 草莓雪糕也半價】