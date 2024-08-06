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大谷翔平有望達成40轟40盜！開轟＋追平犧牲打　助道奇5：3費城人

▲大谷翔平敲出本季第34支全壘打，且目前已累積31次盜壘，相當有機會完成單季40轟、40盜的里程碑。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平敲出本季第34支全壘打，且目前已累積31次盜壘，相當有機會完成單季40轟、40盜的里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平有望達成40轟40盜！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（6）日出戰費城人，單場3打數敲出2支安打，包含1支送回追平分的高飛犧牲打，以及8局下的陽春砲，單場貢獻2分打點，幫助道奇以5：3擊敗費城人。此外，大谷翔平還在3局下跑出1次盜壘，目前累積34轟、32盜，依照目前的火熱手感和剩餘比賽數，相當有機會在賽季結束前完成「40轟、40盜」的里程碑

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道奇打線助陣　Glasnow拿本季第9勝

本場比賽道奇派出王牌先發Tyler Glasnow，在首局抓下2個出局數後，被Nick Castellanos敲出三壘安打，費城人展開攻勢，後續的Bryson Stott敲安打回首分，且Glasnow發生暴投失誤，又再讓對方跑回1分，費城人取得2：0領先

不過來到4局下，道奇開局猛敲2支二壘安打，並靠著大谷翔平的高飛犧牲打，瞬間將比分追平Teoscar Hernandez接著轟出1發超前比數的兩分砲，道奇4：2領先費城人

費城人在6局上靠著犧牲高飛球，送回分數，兩方差距僅有1分，但大谷翔平在8局下轟出陽春砲，為道奇添下保險分，最終就以5：3擊敗費城人。而Glasnow則靠著隊友火力掩護，收下本季第9勝。

▲洛杉磯日籍球星大谷翔平，面對戰績絕佳的費城人，在比賽8局下敲出陽春砲，為球隊添下保險分。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯日籍球星大谷翔平，面對戰績絕佳的費城人，在比賽8局下敲出陽春砲，為球隊添下保險分。（圖／美聯社／達志影像）
剛達成30轟30盜　有望再寫新紀錄

前場4打數無安打的大谷翔平，本場手感回溫，總共3打數敲出2支安打，包含1發陽春砲，貢獻2分打點，賽後打擊率來到3成09。大谷翔平日前才在面對奧克蘭運動家的比賽，單場跑出3次盜壘，達標單季「30轟、30盜」壯舉，正式成為日籍球員史上第一人

今日同時開轟以及盜壘，讓大谷翔平距離單季「40轟、40盜」的里程碑更近一步，尤其現在只進行了109場比賽，道奇還剩下49場例行賽，要在剩餘的比賽中締造新紀錄，可能性相當高。值得一提的是，目前大聯盟歷史上，僅有5位球員達成「40轟、40盜」的紀錄，包含許多傳奇球星如Jose Canseco、Barry Bonds、Alex Rodriguez、Alfonso Soriano以及現役的Ronald Acuña Jr.。



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