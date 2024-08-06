母不捨楊勇緯賽前受傷、自責未奪獎 盧秀燕擁抱安慰：盡力就好
台灣「柔道男神」楊勇緯在巴黎奧運賽前纏厚護腰，引起外界好奇，之後在柔道8強賽中，不敵哈薩克名將斯梅托夫，表妹指楊勇緯「疑似手受傷」才會被壓制，但楊勇緯今天在桃機受訪時隻字未提，反倒是楊媽媽難過抱住台中市長盧秀燕，透露不捨兒子備戰4年，卻在賽前受傷影響比賽，更不捨楊勇緯對自己沒為台灣拿下獎牌感到自責。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（6）日一早趕到桃機，歡迎台中市籍的柔道國手楊勇緯和林珍豪返國。楊勇緯小時候家境不好，盧秀燕曾多次到后里的楊家拜訪，甚至為了安全起見，幫忙拓寬楊家對外的巷道，也因此自豪「他們（選手）都是我看著長大的」。
楊勇緯止步8強，觀看比賽過程的表妹指他「手好像有點...痛的感覺」，懷疑楊勇緯可能受傷。楊勇緯本人並未證實，今天受訪時只高EQ表示，自己在奧運賽事上用盡全力，雖然結果並不滿意，但看到這麼多人來接機，對他是非常大的鼓勵，讓他很開心也很溫暖。已接到台體大聘書的他，未來考慮朝教練方向前進。
接機後的盧秀燕，回程時和幕僚分享心情，她表示在機場時，楊勇緯媽媽一把抱住她，眼眶泛紅表示，非常不捨楊勇緯備戰4年，卻在賽前受傷影響比賽，楊媽媽更不捨楊勇緯對比賽結果的自責，盧秀燕則向楊媽媽保證，「我等一下看到勇緯，一定給他一個大大的擁抱」。