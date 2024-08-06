奧運獎金「台灣30選手」確定領到！名單、金額整理　他獎金X1.5倍

奧運「公認最經典選手」是他！荷蘭肉色泳褲輸了　淘汰原因太離譜

▲荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）參加奧運爆紅，原因是他出賽時，穿了一件肉色的泳褲。（圖/IG@阿爾諾·卡明哈）
▲荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）參加奧運爆紅，原因是他出賽時，穿了一件肉色的泳褲。（圖/IG@阿爾諾·卡明哈）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事已經進入最後階段，所有賽事將在8月11日晚間結束，然而截至目前為止，除了中華隊60名選手備受討論之外，這回台灣網友也看到許多國外選手的精彩表現，其中像是「土耳其0課金大叔奪銀」、「荷蘭泳將穿肉色泳褲爆紅」等等。近日就有網友舉辦投票，結果在四位國外選手當中，「法國撐竿跳選手」離奇淘汰的結局，奪下目前奧運最經典人物！

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迷因IG帳號「Nickback09」日前發起投票活動，撇除中華隊選手之外，列出今年巴黎奧運四位焦點討論的國外選手，包括「快樂大媽倪夏蓮場邊喝可樂補充體力」、「土耳其帥大叔0課金神射銀牌」、「荷蘭泳將穿肉色泳褲下水變透明」、「法國撐竿跳下體撞棍淘汰」。

▲巴黎奧運3日舉辦田徑撐竿跳資格賽，法國好手安東尼·阿米拉蒂試跳時，意外因為下體打到橫桿失敗。（圖/X）
▲巴黎奧運3日舉辦田徑撐竿跳資格賽，法國好手安東尼·阿米拉蒂試跳時，意外因為下體打到橫桿失敗，獲得全球關注，粉絲暴增15倍。（圖/X）
投票一共有12000人參與，結果「法國選手撐竿跳下體撞棍淘汰」獲得冠軍，總計有44%的得票率；第二名則是「土耳其帥大叔0課金神射銀牌」，有43%得票率；「61歲桌球選手倪夏蓮場邊喝可樂補充體力」則獲得第三名，9％得票率，最後則是「荷蘭泳將穿肉色泳褲下水變透明」，得票率5%。

國外選手表現備受討論！最經典選手「法國撐竿跳帥哥」奪冠

而今年巴黎奧運確實國外有許多選手引起討論，被網友投出的冠軍，是一名來自法國的21歲「撐竿跳天才」安東尼·阿米拉蒂（Anthony Ammirati），他在挑戰撐竿跳5米70時，身體落下因為下體勾到橫桿，導致橫桿掉落失敗，本來被外界看好有機會衝擊頒獎台，沒想到在資格賽就這樣淘汰出局，讓觀眾相當錯愕。不過這也讓他的IG粉絲從1萬追蹤暴增至今已經有15.3萬，聲量大爆棚。

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▲法國撐竿跳選手安東尼·阿米拉蒂（Anthony Ammirati）下體撞桿淘汰，結果造成他大爆紅，粉絲人數從參賽前1萬變成15萬。（圖/IG@Anthony_Ammirati）
另外則是「土耳其帥大叔」、51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec），在今年巴黎奧運拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，一身輕裝的他，沒有戴上保護眼睛的鏡面、耳罩等裝置，而是選擇一般眼鏡及耳塞上場，比賽看起來相當愜意，在他奪下銀牌之後，引起眾多的討論，也吸引台灣觀眾的眼球。

除了上述前兩名以外，還有像是桌球比賽代表盧森堡參賽的61歲倪夏蓮，她不僅快樂打球，在場邊還喝可樂補充體力，也獲得不少關注；至於荷蘭泳將阿爾諾．卡明哈（Arno Kamminga）以一身肉色泳褲現身，下水直後直接變透明，無疑是奧運賽事前端最引人注目的選手，而他最後也順利拿下男子100公尺蛙泳銀牌好成績。

▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，幾乎沒有佩戴裝配引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自IG）
▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，幾乎沒有佩戴裝配，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自IG）

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