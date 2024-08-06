賈靜雯自誇勇敢了不起！10年風暴達成5成就 退休想當農場主人
2014年至今的賈靜雯，歷經人生許多的轉折，再婚生下2女、獲得金鐘視后、金馬影后，都在這段時間內風暴達成，現在的她回頭望向十年前的自己，會對當時的賈靜雯說什麼？她說：「我會當時的自己說，賈靜雯，妳活得真的太勇敢了！了不起。」賈靜雯可說是40代女人花教科書名，絕無分號，值得給自己最熱烈的掌聲。
記者林奕如／綜合報導
近日拍攝《Marie Claire Taiwan美麗佳人》8月號雜誌面的賈靜雯，走訪了一趟建城400年的府城台南，更與大家分享台南是每年暑假一定會帶女兒來玩的地方，她說：「台南是個很神奇的地方，總有辦法讓你慢下腳步，去好好體驗每分每秒。還有不能錯過的美食，儘管是同一間店，每一次吃都有不同的感受。」
賈靜雯分享著相簿裡的滿足回憶，無論是與街邊小店或是手捧令人垂涎的食物合影，眼神中的少女感，都能深深感受到她對台南的熱愛。賈靜雯也探索近年網路爆紅的「忠義路二段」，她說：「那條巷子除了特色小店林立，讓人聞香垂涎的美食也是一間接著一間。」她也到附近買了好吃的蜜餞跟蝦餅，台南真的是讓人「瘦」不了。
無論是返鄉深耕或是南漂府城定居，近年30代以上的人口不在少數，如果可以在台南生活，不做演藝工作的賈靜雯，會做些什麼呢？她笑著說：「我覺得我會種田耶，當一個農場的主人，想要有個開心農場，可以養雞、養鴨、養狗還有養貓咪，然後種一些花花草草，盡興地做自己，過自己喜歡的生活。最重要的是能夠跟家人在一起，只要有個安穩的家，能在陽光底下，看見孩子快樂的笑容，看見家人在開心農場裡無憂無慮，或許此生就沒有任何遺憾了。」
賈靜雯也分享最近看了《天外奇蹟》非常有感覺，裡面有句台詞覺得很棒，「夢想是不能等的，你永遠不知道，明天或意外，哪一個會先到（Dreams can’t wait. You never know which will come first；you tomorrow, or your end.）。」