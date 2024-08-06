台積電拚漲停只差一步、終場收880元　台股漲670點、站回20000點

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今日電子資金成交比重維持在6成，來到64.7%。權值股漲多跌少，權王台積電昨日一度打入跌停，終場下跌逾9%、收在815元，今日絕地大反攻，開盤上漲53元、以868元開出，隨後在買單敲進之下，一度上漲9%，來到895元，距離漲停板差一步，終場上漲65元或7.98%，收在880元，成功站回半年線，貢獻大盤指數就有521點，也就是說今天大盤有超過77%的漲點都是來自台積電；鴻海表現就相對疲軟，開盤上漲5.5元、以173.5元開出，隨後跳水翻黑，雖然盤中一度拉回紅盤，不過尾盤不敵賣壓，最後一盤更是爆出8707張賣單，終場下跌0.5元或0.3%，收在167.5元，成交量更是超過30萬張，為居台股個股成交量冠軍；聯發科今日開盤直奔漲停價1090元，可惜漲停打開，雖然尾盤一度亮燈，不過追價力道不足，終場上漲84元或8.48%，收在1075元。
台積電領漲大盤，連帶也讓半導體股回神上攻，類股指數強漲6.8%、位居今日漲幅冠軍，其中弘塑上漲逾8%，日月光投控、華邦電上漲逾5%，京元電子、聯電上漲逾3%。
此外，航運族群也有表現，主要是紅海危機再度升溫，伊朗誓言就哈瑪斯首腦哈尼雅遇刺一事報復以色列，中東緊張局勢一觸即發，美國前總統川普5日則預測，「伊朗將在今晚動手」，但未說明相關細節。市場開始預期運價有望再迎一波漲勢，因此航運類股指數上漲2.4%，由萬海領漲，上漲逾6%，正德、捷迅、長榮上漲逾3%，榮運、長榮航、台驊投控上漲逾2%。
金融股今日也有表現，元大金、旺旺保上漲逾4%，安泰銀上漲逾3%，華南金、兆豐金、富邦金、聯邦銀、王道銀行、永豐金、中信金上漲逾2%。
不過櫃買指數一蹶不振，還是可以看出有族群逆勢走低，首先是營建股，類股指數大跌逾5%，股市發燒與新青安政策的助燃，國內房市今年買氣急速轉熱，但隨著央行祭出第六波打炒房措施，加上多家銀行傳出放款水位已滿，內部下達「限貸令」，衝擊營建股表現，其中隆大、華友聯、聯上發、興富發、上曜、遠雄、國建在內，上市櫃有超過20檔個股一度觸及跌停，終場京城、大城地產、聯上、鑫龍騰、富宇、坤悅、綠意、瑞築打入跌停，永信建逼近跌停，下跌逾9%，達麗、長虹、富旺下跌逾8%。
此外，壓盤的還有IC設計族群，多檔打入跌停，包括金麗科、神盾、新唐、天方能源，威盛逼近跌停，下跌逾9%，陞達科技、智原、晶心科下跌逾8%，安格、創惟、世紀、M31、芯鼎、點序下跌逾7%。