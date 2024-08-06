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林郁婷陷性別爭議！國寶級藝人爆粗口嗆JK羅琳「滾回妳爛作品裡」

▲林郁婷遭JK羅琳質疑性別，話題持續延燒，國寶級藝人鄭平君開嗆JK羅琳：「滾回妳爛作品裡。」（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷遭JK羅琳質疑性別，話題持續延燒，國寶級藝人鄭平君開嗆JK羅琳：「滾回妳爛作品裡。」（圖／美聯社／達志影像）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣拳后林郁婷在奧運女子57公斤級打進4強戰，確定為中華代表隊保底一面銅牌，但場外卻受到性別爭議風波困擾，引來《哈利波特》作者JK羅琳等名人質疑，隨著風波升級成國際事件。許多公眾人物也站出來力挺林郁婷，包含唐綺陽、利菁，連68歲國寶級藝人鄭平君也痛批JK羅琳，「滾回你爛作品裡面吧！」

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JK羅琳近日在X公開質疑林郁婷的性別，並影射她可能是跨性別者，連國際奧會都出面替林郁婷背書，話題仍持續延燒。曾演過《飛龍在天》、《羅雀高飛》等多部台劇的國寶級藝人鄭平君，昨（5）日在臉書上發文聲援林郁婷，「相信老天會還林郁婷公道，我們守在電視機前等妳進入金牌戰。大家一起為她加油，將亞錦賽被惡意剝奪的銅牌成功換成巴黎奧運金牌！」

▲68歲國寶級藝人鄭平君演過許多戲劇。（圖／鄭平君臉書）
▲68歲國寶級藝人鄭平君演過許多戲劇。（圖／鄭平君臉書）
鄭平君同時喊話JK羅琳，「不要以為寫寫一些鬼扯淡就可以凌駕一切霸凌我們當天神……去妳X的，滾回妳爛作品裡面吧！！沒完沒了是憑啥子底氣啊？？？妳要知道妳欺負霸凌的不只林郁婷一個人。」他還在留言區對中華隊信心喊話「我覺得我們金牌還會增加」，引起網友共鳴，有網友驚呼「印象中好像第一次看見鄭哥用這樣的口吻發文」，鄭平君回應：「因為這件事到現在還在炒作，真是可惡至極……而我們的林郁婷，卻一路保持風度讓人不捨。」

▲國寶級藝人鄭平君聲援林郁婷。（圖／鄭平君臉書）
▲國寶級藝人鄭平君聲援林郁婷。（圖／鄭平君臉書）
《哈利波特》作者JK羅琳質疑林郁婷性別　國際奧會出面背書

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），近期在推特轉發英國媒體《衛報》報導，內文中質疑包括中華隊拳擊好手林郁婷等選手的性別爭議，她寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂呢？當一個女性拳擊手留下一生無法抹滅的傷口、又或者一位女性拳擊手被殺害？」由於JK羅琳過去就是「衛道人士」，多次抨擊「跨性別」選手跟人士，因此也被認為立場與發言十分偏頗。

國際奧會2日也發表聯合聲明，強調所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定，替林郁婷背書。

▲「台灣拳后」林郁婷，面對性別爭議持續延燒，仍無所畏懼，堅持比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣拳后」林郁婷面對性別爭議持續延燒，仍無所畏懼堅持比賽。（圖／美聯社／達志影像）

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