林郁婷陷性別爭議！國寶級藝人爆粗口嗆JK羅琳「滾回妳爛作品裡」

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鄭平君同時喊話JK羅琳，「不要以為寫寫一些鬼扯淡就可以凌駕一切霸凌我們當天神……去妳X的，滾回妳爛作品裡面吧！！沒完沒了是憑啥子底氣啊？？？妳要知道妳欺負霸凌的不只林郁婷一個人。」他還在留言區對中華隊信心喊話「我覺得我們金牌還會增加」，引起網友共鳴，有網友驚呼「印象中好像第一次看見鄭哥用這樣的口吻發文」，鄭平君回應：「因為這件事到現在還在炒作，真是可惡至極……而我們的林郁婷，卻一路保持風度讓人不捨。」
《哈利波特》作者JK羅琳質疑林郁婷性別 國際奧會出面背書
《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），近期在推特轉發英國媒體《衛報》報導，內文中質疑包括中華隊拳擊好手林郁婷等選手的性別爭議，她寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂呢？當一個女性拳擊手留下一生無法抹滅的傷口、又或者一位女性拳擊手被殺害？」由於JK羅琳過去就是「衛道人士」，多次抨擊「跨性別」選手跟人士，因此也被認為立場與發言十分偏頗。
國際奧會2日也發表聯合聲明，強調所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定，替林郁婷背書。
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