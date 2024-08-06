布偶貓客串連續劇！演不夠「自行加戲」導演愛慘 花絮25萬人笑翻
中國一名飼主日前帶著自家布偶貓「卡卡」，去客串狗血網路連續劇，沒想到卡卡不僅專業地拍完導演需要的劇情，還自行加戲，讓劇組當場笑翻，還因此相當受到導演賞識。飼主也附上該戲殺青後播出的片段，卡卡還被大大特寫，讓25萬名網友看完全笑喊：「比很多演員演技還好！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名女飼主近日在小紅書上發文，表示朋友的網路劇臨時需要貓咪客串，因此她便帶著自家布偶貓「卡卡」前去支援。劇情為「卡卡」躺在地板上，被惡女配角狠狠嫌棄並踢上一角，痛罵「髒東西滾開」，但其實開拍時女演員會收力，不會真踢，且卡卡也是一隻受過社會化訓練的貓，不會有應激問題。
只見片場花絮中，卡卡躺在門邊的地板上，女演員罵完後一腳踢開卡卡，卡卡先是被嚇到一臉懵，接著往後翻倒，還自己加戲開口叫了一聲，接著就被躲在門後的飼主拖走。現場一喊卡，劇組全笑翻，表示沒想到卡卡還相當配合地叫了一聲，為此還獲得友情車馬費人民幣100元（約新台幣450元）。
飼主也曬出該戲殺青後播出的卡卡客串片段，導演不僅放了卡卡被踢開的畫面，之後更加碼再給往後翻倒的卡卡一個大特寫，飼主也得意地透露，卡卡這隻老戲骨讓導演愛慘，還說後面如果有戲會再找卡卡演出。影片曝光後，讓網友笑喊直呼「比很多演員演技還好」、「特寫萌暈我」。