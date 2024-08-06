網紅直播出事！蛇丸西門町開箱扭蛋 真吃「恐怖手指」口感稠稠的
驚悚短影音台劇《都市懼集》，集結78位演員呈現34集極短篇「沒有鬼的恐怖故事」。金鐘視帝黃河、國師唐綺陽、網紅蛇丸、胡椒等人演出故事，緊扣「商圈」主題單元，今（6）日發布花絮，蛇丸和胡椒劇中兩人在西門町直播開箱食物扭蛋，沒想到引發驚人意外，蛇丸還真的把「手指頭」造型食物吃下去。
記者林奕如／綜合報導
蛇丸透露拍攝當下，他秉持不浪費食物的精神，真的把「手指頭」造型食物吃下去了，打趣說：「結果發現真的超難吃！一開始放進嘴巴會香香的，但它的口感介於要硬不硬、要軟不軟，慢慢融化之後，還有稠稠的感覺跑出來，雖然真的不好吃，但第一次真正接到角色快要過世的感覺，感覺特別新奇，也算是挑戰人生的新里程碑。」
「國師」唐綺陽跨足影視演出 敬業舉手長達40分鐘
「國師」唐綺陽跨足影視演出，在《五星評論》中飾演美食評論家，坦言和劇中的金鐘視帝黃河對戲超過癮，憶及拍攝當天等待換鏡位拍攝時，唐綺陽敬業地維持同一個姿勢長達40分鐘，她說：「我當時手上都是血，導演說我可以去旁邊休息，但我想讓下一顆鏡頭仍是一致的畫面，所以我真的就一直舉著手躺在桌子上，雖然等待真的滿辛苦的，但我很享受當演員隨時準備好拍攝的氛圍」。
至於黃河詮釋令人發毛的恐怖廚師，讓他開玩笑直呼：「可以演到這個戲真的是太開心了，因為我覺得我遇到一個千載難逢的機會是，我竟然可以親手把唐綺陽老師給做掉了。」不過話鋒一轉也說道：「這不是每一個角色都會有的機會，很開心有好好地完成這個任務。」