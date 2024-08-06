李洋撞臉王柏融？韓籍啦啦隊女神傻傻分不清 Mingo驚嘆：長好像
我國羽球國手王齊麟、李洋在巴黎奧運打敗中國隊「梁王」梁偉鏗、王昶，替台灣拿下奧運首面金牌，各大社群平台被塞爆滿滿的「麟洋文」。4日晚間，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成員Mingo（朴旻曙）的經紀人在Threads上分享趣事，她表示Mingo竟把李洋誤認成台鋼雄鷹球星王柏融，令不少粉絲笑翻。
記者許芷芸／綜合報導
李洋撞臉王柏融 Mingo傻傻分不清
Mingo的經紀人4日晚間在Threads 發文，透露2人在家裡觀看王齊麟、李洋的金牌戰，沒想到Mingo竟指著李洋表示：「為什麼他長得像王柏融？」接著2人便開始跳起台鋼雄鷹嗆司曲〈氣蓋山河〉為台灣加油。
貼文曝光後令粉絲哭笑不得，紛紛留言：「可愛餒」、「Mingo懂認人」、「很有趣的辨識系統」經紀人也在底下留言補充：「我覺得我們家女孩會到處亂認人，是因為在台灣看到熟人太開心了的關係XD，看到鹹酥餅說是Takao（台鋼吉祥物），看到李洋說是柏融大王，可能難得遇到認識的人。」
台鋼雄鷹邀請「麟洋配」 王柏融、李洋相見歡？
值得一提的是，台鋼雄鷹球團於昨（5）日釋出消息，表示將在8月11日邀請「麟洋配」親臨臺北大巨蛋主場賽事，與球迷朋友心動相遇。不過很可惜的是李洋早已決定回到台灣後準備和家人飛到日本遊玩，屆時無法與王柏融來場相見歡，讓不少球迷覺得有些可惜。