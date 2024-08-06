151林彥君國手尪私吞贊助費被起訴！她傳訊「提生小孩情勒」求和

李洋撞臉王柏融？韓籍啦啦隊女神傻傻分不清　Mingo驚嘆：長好像

▲「麟洋配」成功替台灣摘下巴黎奧運首面金牌，韓國啦啦隊Mingo竟把李洋誤認為台鋼雄鷹球星王柏融！（圖／Mingo IG）
▲「麟洋配」成功替台灣摘下巴黎奧運首面金牌，韓國啦啦隊Mingo竟把李洋誤認為台鋼雄鷹球星王柏融！（圖／Mingo IG）

記者許芷芸／綜合報導

我國羽球國手王齊麟、李洋在巴黎奧運打敗中國隊「梁王」梁偉鏗、王昶，替台灣拿下奧運首面金牌，各大社群平台被塞爆滿滿的「麟洋文」。4日晚間，台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成員Mingo（朴旻曙）的經紀人在Threads上分享趣事，她表示Mingo竟把李洋誤認成台鋼雄鷹球星王柏融，令不少粉絲笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李洋撞臉王柏融　Mingo傻傻分不清

Mingo的經紀人4日晚間在Threads 發文，透露2人在家裡觀看王齊麟、李洋的金牌戰，沒想到Mingo竟指著李洋表示：「為什麼他長得像王柏融？」接著2人便開始跳起台鋼雄鷹嗆司曲〈氣蓋山河〉為台灣加油。

▲Mingo和經紀人在家中觀看「麟洋配」金牌戰，經紀人發文分享趣事，Mingo指著李洋表示：「長得好像王柏融！」，引起粉絲討論。（圖／Mingo經紀人Threads）
▲Mingo和經紀人在家中觀看「麟洋配」金牌戰，經紀人發文分享趣事，她表示Mingo指著李洋說道：「長得好像王柏融！」引起粉絲討論。（圖／Mingo經紀人Threads）
貼文曝光後令粉絲哭笑不得，紛紛留言：「可愛餒」、「Mingo懂認人」、「很有趣的辨識系統」經紀人也在底下留言補充：「我覺得我們家女孩會到處亂認人，是因為在台灣看到熟人太開心了的關係XD，看到鹹酥餅說是Takao（台鋼吉祥物），看到李洋說是柏融大王，可能難得遇到認識的人。」

▲王柏融（圖右）為台鋼雄鷹球星，Mingo認爲李洋（圖左）與王柏融十分相像，令不少粉絲笑翻。（圖／王柏融、李洋臉書）
▲王柏融（圖右）為台鋼雄鷹球星，Mingo認爲李洋（圖左）與王柏融十分相像，令不少粉絲笑翻。（圖／王柏融、李洋臉書）
台鋼雄鷹邀請「麟洋配」　王柏融、李洋相見歡？

值得一提的是，台鋼雄鷹球團於昨（5）日釋出消息，表示將在8月11日邀請「麟洋配」親臨臺北大巨蛋主場賽事，與球迷朋友心動相遇。不過很可惜的是李洋早已決定回到台灣後準備和家人飛到日本遊玩，屆時無法與王柏融來場相見歡，讓不少球迷覺得有些可惜。

獨家／Mingo為了寵粉！定居高雄原因太暖　和安芝儇私下日常曝光

獨家／安芝儇太會睡！室友Mingo曝女神私下1怪癖　坦言：有點困擾

安芝儇罵筠熹「閉嘴」！徒手抓青蛙獲封女戰神　Mingo秒尖叫逃竄

奧運金牌李洋撞臉蔡波能！對比圖曝光　蔡阿嘎本人認證：真的很像

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生