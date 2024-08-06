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7-11中元節出手了！寄杯咖啡6杯188元　「生椰厚拿鐵」回歸折31元

▲明（7）日「冰精品生椰厚拿鐵」重磅回歸，限時優惠2杯158元，相當於每杯現折31元。（圖／7-11提供）
▲明（7）日「冰精品生椰厚拿鐵」重磅回歸，限時優惠2杯158元，相當於每杯現折31元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11中元節優惠來了，除了推出宮廟隨取卡10%回饋外，還有行動隨時取，寄杯咖啡6杯188元，冰燕麥拿鐵4杯188元；並且明（7）日「冰精品生椰厚拿鐵」重磅回歸，限時優惠2杯158元，相當於每杯現折31元，並同步加碼推出「CITY PEARL黑糖珍珠撞椰奶」。

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7-11看好植物奶市場持續成長，去年熱銷的「冰精品生椰厚拿鐵」，將於8月7日起重磅回歸，原價110元，門市即起至8月20日，單杯特價99元。APP行動隨時取8月7日至8月16日前，特價2杯158元，相當於每杯現折31元。

並同步加碼推出「CITY PEARL黑糖珍珠撞椰奶」，口感醇厚、香甜，彷彿徜徉夏日海濱微風，為植物奶愛好者的新選擇。8月7日起至8月20日止，每杯嚐鮮價75元。限精品咖啡門市販售。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出新品嚐鮮精品生椰厚拿鐵2杯158元。（圖／7-11提供）
▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出新品嚐鮮精品生椰厚拿鐵2杯158元。（圖／7-11提供）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）

📍中元節三大優惠｜8月9日至8月14日
◾購買13大指定類別商品滿額立折：購買指定CITY飲品、常溫飲料、冷藏飲品、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、精補品、冷凍品、甜點、寵物食用品、禮盒等指定品項，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元。

◾購買全店指定商品(排除香菸、代託代銷)結帳金額滿999元送贈品優惠券1張，贈品選擇包含五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、麗仕指定洗髮精1瓶、杜老爺指定冰品1盒。

◾7-11推出5款宮廟隨取卡，每張售價1000元、加碼送10%購物金，相當於可用110元，加碼金使用期限到2024年9月30日止，全台限量販售10萬張，售完為止。

▲中元節7-11熱銷的「宮廟隨取卡」開賣了，每款每張售價1000元。（圖／7-11提供）
▲中元節7-11熱銷的「宮廟隨取卡」開賣了，每款每張售價1000元。（圖／7-11提供）
此外，萊爾富搶攻中元商機，今年與白沙屯媽祖合作打造限量普渡箱，每箱特惠499元，內箱集結11款人氣指定零食、飲品及泡麵等多元商品，以及每箱隨機出的米大師香菇芋頭炊飯或櫻花蝦油飯（原價59元），特別的是隨箱還附贈已過香爐，經媽祖加持的「媽祖庇佑茄芷袋」，即日起至8月20日均可透過全台萊爾富門市購買，數量有限，售完為止。

萊爾富普渡箱內容物：
◾人氣零食華元波的多洋芋薄片蚵仔煎口味（原價35元）
◾卡迪那洋芋片牛排口味（原價35元）
◾新貴派大格酥焙烤花生（原價39元）
◾Pocky百奇香蕉棒2盒（原價20元）
◾Kid-o日清三明治餅乾（原價45元）
◾多力多滋超濃起司玉米片（原價45元）
◾北海鱈魚香絲（原價50元）
◾味味A炒泡麵爆香三杯口味（原價39元）
◾味味一品麻辣臭豆腐麵（原價59元）
◾暢銷飲品樂法鋁箔包紅茶250 mL 6入組（原價72元）
◾米大師香菇芋頭炊飯或櫻花蝦油飯（原價59元）
◾媽祖庇佑茄芷袋

▲萊爾富搶攻中元商機，今年與白沙屯媽祖合作打造限量普渡箱，每箱特惠499元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富搶攻中元商機，今年與白沙屯媽祖合作打造限量普渡箱，每箱特惠499元。（圖／萊爾富提供）

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