工廠快掉進大甲溪了　楊瓊瓔協助土石崩塌整治

我是廣告 請繼續往下閱讀
神岡區新庄里位於溪頭路附近的「崁頭」，坎坡高差達25-30公尺，近年來因極端氣候影響，沿線工廠居民憂心大雨造成坡面滑動，危及工廠安全，憂心忡忡。日前凱米颱風帶來豪雨，造成溪頭路66號聯合福興廠房後方崩塌嚴重，嚴重威脅上方廠房及隔壁雞舍安全。新庄里長張育豪表示，位於大甲溪畔的林班地，由於地質較鬆軟，在上週颱風豪雨沖刷下，溪頭路附近林班地已崩塌掉好大面積形成一處斷崖，若再有颱風豪雨來，林班地坍方處將會再繼續擴大，恐怕毗鄰的廠房就要掉落到大甲溪，讓他們很擔心生命和財產不保。
副分署長陳啟榮指出，經勘查崩塌範圍，屬本分署轄管國有保安林地，現場初步判斷崩塌範圍位於保安林坡面上半部，寬約20公尺、高約25公尺，坡面下半部及坡趾植生覆蓋良好，尚屬穩定。為防崩塌災害擴大，會立即先對崩塌頂部裂縫緊急填補處理，至於崩塌坡面治理將盡速辦理設計、並於年底前發包，114年5月汛期前完工，預定施工項目包括箱籠擋土牆2道，總長約80公尺，概估經費約 400 萬元，希望用最短的時間改善該處崩塌狀況，讓鄉親的居住安全可以受到保障。
楊瓊瓔表示，由於土石崩落點越來越靠近工廠，甚至工廠地基已經外露，大甲溪溪頭路保安林地為典型河階地形，土地邊坡坡度近90度，植生不易，因大雨沖刷使得原駁坎坡面受到破壞，現場發現崩塌的長度大概有20幾公尺，整個深度將近25～30公尺的崩塌面這麼大，會崩塌就是它已經是不穩定的地形，若繼續遭遇到大雨或水流的話就容易崩塌，感謝林業署允諾針對此處土地邊坡崩塌進行整治工程，並將於明年5月完工，有效防止邊坡土石持續滑落，提升周邊安全性。