屏縣113年度九和市地重劃區公開標售

工廠快掉進大甲溪了　楊瓊瓔協助土石崩塌整治

▲立法委員楊瓊瓔邀集林業署台中分署等會勘神岡區新庄里位於溪頭路附近的「崁頭」(圖／楊瓊瓔服務處提供2024.8.6)
▲立法委員楊瓊瓔邀集林業署台中分署等會勘神岡區新庄里位於溪頭路附近的「崁頭」(圖／楊瓊瓔服務處提供2024.8.6)

記者柳榮俊/台中報導

中市神岡區大甲溪畔、國道四號旁山麓的保安林地受凱米颱風豪雨影響，造成溪頭路新和段696地號土地部份土石坍方流失，危及附近工廠及雞舍，原廠房離山崖還有幾公尺，現在變成緊鄰山崖，隨時可能有再擴大崩塌危險，立法委員楊瓊瓔接獲新庄里長張育豪及圳前里長陳木生反映，今(6)日邀集林業署台中分署副分署長陳啟榮、議員羅永珍、吳呈賢等會勘。副分署長陳啟榮允諾，會儘速整治崩塌地。　

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神岡區新庄里位於溪頭路附近的「崁頭」，坎坡高差達25-30公尺，近年來因極端氣候影響，沿線工廠居民憂心大雨造成坡面滑動，危及工廠安全，憂心忡忡。日前凱米颱風帶來豪雨，造成溪頭路66號聯合福興廠房後方崩塌嚴重，嚴重威脅上方廠房及隔壁雞舍安全。新庄里長張育豪表示，位於大甲溪畔的林班地，由於地質較鬆軟，在上週颱風豪雨沖刷下，溪頭路附近林班地已崩塌掉好大面積形成一處斷崖，若再有颱風豪雨來，林班地坍方處將會再繼續擴大，恐怕毗鄰的廠房就要掉落到大甲溪，讓他們很擔心生命和財產不保。


副分署長陳啟榮指出，經勘查崩塌範圍，屬本分署轄管國有保安林地，現場初步判斷崩塌範圍位於保安林坡面上半部，寬約20公尺、高約25公尺，坡面下半部及坡趾植生覆蓋良好，尚屬穩定。為防崩塌災害擴大，會立即先對崩塌頂部裂縫緊急填補處理，至於崩塌坡面治理將盡速辦理設計、並於年底前發包，114年5月汛期前完工，預定施工項目包括箱籠擋土牆2道，總長約80公尺，概估經費約 400 萬元，希望用最短的時間改善該處崩塌狀況，讓鄉親的居住安全可以受到保障。


楊瓊瓔表示，由於土石崩落點越來越靠近工廠，甚至工廠地基已經外露，大甲溪溪頭路保安林地為典型河階地形，土地邊坡坡度近90度，植生不易，因大雨沖刷使得原駁坎坡面受到破壞，現場發現崩塌的長度大概有20幾公尺，整個深度將近25～30公尺的崩塌面這麼大，會崩塌就是它已經是不穩定的地形，若繼續遭遇到大雨或水流的話就容易崩塌，感謝林業署允諾針對此處土地邊坡崩塌進行整治工程，並將於明年5月完工，有效防止邊坡土石持續滑落，提升周邊安全性。

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