長期缺營養大腦更衰退！最新研究：綜合維他命可延緩大腦認知衰退

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大腦功能的退化，初期的徵兆容易被忽略，實際走訪上班族聚集區，發現許多人常忘記昨天午餐吃甚麼，其實就要注意！醫師提醒：「小心忘東忘西可能是大腦衰退的一個警訊喔！我們的大腦其實40歲就開始衰退了，所以我們更要好好的善待他，長期的營養不均衡可能會導致大腦衰退。」，因大腦運作複雜，需要多元的營養去支持，若長期營養攝取不均衡，可能會導致大腦認知衰退。
上班族飲食不均，營養師表示：午餐選擇五花八門，但其實每一種都缺很大
實際將上班族飲食菜單一字排開，常見的便當、滷肉飯、健康餐盒、超商鮮食等其實營養都不夠均衡，營養師提醒，普遍午餐選擇整體蔬菜份量都很少，也未達到單日建議攝取量，而根據衛福部國民營養調查指出，國人維生素跟礦物質都長期未達建議攝取量，以19~74歲為例，大家很重視的維生素D只達到建議量的一半、人體無法自行合成的維生素E、鈣、鋅、鎂也都有缺，常態性的營養攝取不均衡恐怕對大腦的功能產生影響。
以常見的三餐組合舉例，營養師也指出整體雖然能吃飽，但營養是不足的！譬如說鈣，成人每日建議為1000毫克，但400ml的豆漿補充的鈣不到60毫克。至於中餐，雖然選擇健康餐已經是算有注重營養均衡，但整體的蔬菜量還是不夠，因為成人一天需要吃到至少1.5碗以上的蔬菜才夠！這樣長期累積下來，營養素會缺很大！
如何預防大腦認知衰退？美研究指出：補充綜合維他命有助減緩大腦衰退
有研究指出大腦認知功能在40-50歲就開始有退化的現象，醫師建議及早開始預防與保養非常重要，保持均衡飲食，補充足夠的維生素與礦物質。
美國刊載在臨床營養學期刊上的統合分析顯示，綜合維他命對大腦的整體認知和記憶都有好處，醫師說明：「在這個研究中，每天有吃綜合維他命的人，相較於安慰劑組，大腦認知功能可說是年輕了接近2歲。所以如果飲食無法確保均衡的人，會建議他們可以每天吃一顆綜合維他命去補足大腦跟身體所需的營養。」