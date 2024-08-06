奧運獎牌榜第4名是澳洲！「這項目奪7金牌」僅輸美國　台灣人驚呆

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「澳洲，看國家名字就知道有兩個水的部首」、「澳洲水上運動很多，水性非常好，大樓公寓內也大多配有泳池，而且是真的都有人使用」、「他們從小就都有在接觸游泳，你去澳洲問真的幾乎沒有人不學游泳的，很厲害」、「澳洲的水上運動真的超級盛行的，就是類似中國桌球、台灣羽球的等級。」
澳洲獎牌榜游泳項目橫掃18面獎牌！奪7金僅次於美國
而在本屆巴黎奧運的賽事當中，澳洲光是在游泳項目上就奪下18面獎牌，其中有7面是金牌，僅次於游泳強國美國的8面金牌。澳洲代表選手莫莉·奧卡拉漢 （Mollie O'Callaghan）更是一個人就為澳洲奪下3金1銀1銅，排名本屆奧運個人獎牌榜上的第四名；同隊的凱莉·麥基翁（Kaylee McKEOWN）也不惶多讓，巴黎奧運共獲得2金1銀2銅，排名巴黎奧運個人獎牌榜第六名。以下是澳洲游泳隊本屆巴黎奧運金牌清單：
📍女子200公尺自由泳莫莉·奧卡拉漢 （Mollie O'Callaghan）金牌
📍女子400公尺自由泳阿里亞妮·蒂特馬斯（Ariarne TITMUS）金牌
📍女子100公尺仰泳凱莉·麥基翁（Kaylee McKEOWN）金牌
📍女子200公尺仰泳凱莉·麥基翁（Kaylee McKEOWN）金牌
📍男子50公尺自由泳卡梅倫·麥克沃伊（Cameron McEVOY）金牌
📍女子4X100公尺自由泳接力金牌
📍女子4X200公尺自由泳接力金牌
澳洲人口約2601萬人，只比台灣多200萬人左右，但自1984年洛杉磯奧運至今，每次皆能奪得20面以上獎牌，水上項目更是囊括10多面，讓台灣民眾也紛紛豎起大拇指讚嘆，希望哪天真的有一項運動成為「國民運動」，培養出許多為國家榮譽爭光的好手！
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