奧運獎金「台灣31選手」確定領到！名單、金額整理　他獎金X1.5倍

奧運獎牌榜第4名是澳洲！「這項目奪7金牌」僅輸美國　台灣人驚呆

▲獎牌榜上排名第四的澳洲，手中的13面金牌高達10面和水類運動有關係，其中又有7面是在游泳奪得。（圖/達志影像/美聯社）
▲獎牌榜上排名第四的澳洲，手中的13面金牌高達10面和水類運動有關係，其中又有7面是在游泳奪得。（圖/達志影像/美聯社）

記者劉彦誼／綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼進行當中，而目前中華隊登入的獎牌總計1金3銅，排名在第33名的位置，其中冠亞軍則是由「美國」以及「中國」互相較勁當中，都是奪下21面金牌，而三、四名則是地主隊「法國」以及「澳洲」以13面金牌爭奪排名。就有網友看完目前獎牌榜之後，發現澳洲雖然人口數不多，但卻能在奧運獎牌榜排名第四名，且多數以「水上運動」來搶獎牌，引起一波熱烈討論。

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有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「這次獎牌榜目前為止第四名是澳洲，他們在水上活動項目上似乎特別擅長，光游泳便有18面獎牌入帳，其中金牌拿到7面，在游泳項目更是僅次美國8面金牌的成績，怎麼他們的水上運動這麼厲害？」

▲澳洲女子游泳選手在4×100公尺自由式接力項目奪金，但賽事解說員卻在四人奪牌後脫口稱「女人都嘛在閒晃和化妝」，掀起爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲女子游泳選手在4×100公尺自由式接力項目奪金。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「澳洲，看國家名字就知道有兩個水的部首」、「澳洲水上運動很多，水性非常好，大樓公寓內也大多配有泳池，而且是真的都有人使用」、「他們從小就都有在接觸游泳，你去澳洲問真的幾乎沒有人不學游泳的，很厲害」、「澳洲的水上運動真的超級盛行的，就是類似中國桌球、台灣羽球的等級。」

澳洲獎牌榜游泳項目橫掃18面獎牌！奪7金僅次於美國

而在本屆巴黎奧運的賽事當中，澳洲光是在游泳項目上就奪下18面獎牌，其中有7面是金牌，僅次於游泳強國美國的8面金牌。澳洲代表選手莫莉·奧卡拉漢 （Mollie O'Callaghan）更是一個人就為澳洲奪下3金1銀1銅，排名本屆奧運個人獎牌榜上的第四名；同隊的凱莉·麥基翁（Kaylee McKEOWN）也不惶多讓，巴黎奧運共獲得2金1銀2銅，排名巴黎奧運個人獎牌榜第六名。以下是澳洲游泳隊本屆巴黎奧運金牌清單：

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▲澳洲在本屆巴黎奧運游泳項目，一共奪下7面金牌，成績相當優異，總計也有18面獎牌的成績。（圖/巴黎奧運官網）
📍女子200公尺自由泳莫莉·奧卡拉漢 （Mollie O'Callaghan）金牌
📍女子400公尺自由泳阿里亞妮·蒂特馬斯（Ariarne TITMUS）金牌
📍女子100公尺仰泳凱莉·麥基翁（Kaylee McKEOWN）金牌
📍女子200公尺仰泳凱莉·麥基翁（Kaylee McKEOWN）金牌
📍男子50公尺自由泳卡梅倫·麥克沃伊（Cameron McEVOY）金牌
📍女子4X100公尺自由泳接力金牌
📍女子4X200公尺自由泳接力金牌

澳洲人口約2601萬人，只比台灣多200萬人左右，但自1984年洛杉磯奧運至今，每次皆能奪得20面以上獎牌，水上項目更是囊括10多面，讓台灣民眾也紛紛豎起大拇指讚嘆，希望哪天真的有一項運動成為「國民運動」，培養出許多為國家榮譽爭光的好手！

▲莫莉·奧卡拉漢（左）及凱莉·麥基翁（右）皆為澳洲奪下多面獎牌。（圖／翻攝自IG @mollie_ocal、@kaylee_mckeown）
▲莫莉·奧卡拉漢（左）及凱莉·麥基翁（右）皆在本屆巴黎奧運為澳洲奪下多面獎牌。（圖／翻攝自IG@mollie_ocal、@kaylee_mckeown）

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