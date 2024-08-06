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台股愈跌愈買！高股息ETF規模大洗牌　00878超越0056登上冠軍寶座

▲台股震盪，昨日失守2萬點關卡，但反而使高股息ETF成為盤面亮點。其中，人氣王國泰永續高股息ETF（00878）刷新排行榜，成為資產規模冠軍。（圖／品牌提供）
▲台股震盪，昨日失守2萬點關卡，但反而使高股息ETF成為盤面亮點。其中，人氣王國泰永續高股息ETF（00878）刷新排行榜，成為資產規模冠軍。（圖／品牌提供）

記者魏妤庭／台北報導

台股昨（5）日暴跌1807點，不僅失守2萬點關卡，更是創下史上最大收盤跌點紀錄。不過，台股的大跌反而使高股息ETF成為盤面亮點。其中，台股ETF人氣王國泰永續高股息ETF（00878），成交量達35萬張，資產規模增加超過50億元，總規模衝上2831億元，一舉超越元大高股息（0056）成為台灣規模最大的高股息ETF。

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台股雖下殺1807點，但卻吸引長期投資人大舉湧入搶便宜。觀察高股息ETF成交量，前3名分別是復華台灣科技優息（00929）成交量超過63萬張，元大台灣價值高息（00940）成交量超過57萬張，以及00878成交量超過35萬張。而00929及00878的成交量，也是掛牌上市以來創新高紀錄。

除了成交量外，若以高股息ETF前10大規模及受益人數來看，00878發行單位增加23.95萬張，每單位淨值21.31元計算，相當於當日就湧進新台幣51億元資金，也使資產規模推升到2831億元，超越0056的2793億元，一躍成為規模最大的高股息ETF。

其次依序則分別是00929的2380億元、群益台灣精選高息（00919）的2131億元、00940的1575億元、元大台灣高息低波（00713）的813億元、統一台灣高息動能（00939）的481億元、中信成長高息（00934）的307億元、大華優利高填息30（00918）的301億元、富邦特選高股息30（00900）的253億元。

受益人數部分，00878原本就是台股ETF人氣王，根據集保結算所截至8/2最新統計資料，00878的受益人數134萬人，較0056的110.78萬人高，為受益人數最多的台股ETF。00878也是台股股東人數第2多，僅次於台積電的145.32萬人。

00878於7月公布今年第3季配息0.55元，相較於第2季配息0.51元，第1季的0.4元，已連續3季加碼。若以8/5收盤價21.32元計算，單季股利殖利率2.58%，年化殖利率10.3%，預計8/16除息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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