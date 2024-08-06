國道5號銜接蘇花改「環評過了」　估2032年完工、經費272億元

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為緩解當地交通衝擊，並因應地方多年來訴求國道5號直接銜接蘇花改需求，高公局於2019年開始辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫可行性評估」，其報告於2021年11月奉行政院核定，後續由高公局持續辦理工程規劃設計及環評作業，環境影響說明書歷經環境部專案小組2次初審會議審查，今日獲環境部環評審查委員會通過審查。
高公局表示，後續將與宜蘭縣政府密切配合，積極推動「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，預期與「蘇花安」同時於2032年完工。高公局規劃組組長蔡宗描接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，計畫總經費272億元，工程條件來看，建設隧道部分比較困難。
蔡宗描說明，計畫以國道5號蘇澳端點為起點，並於新城溪北岸布設匝道銜接蘇澳服務區，路線往南跨越新城溪、台9線及臺鐵宜蘭線後，布設多座短隧道穿越九股山及糞箕湖山，隧道間以橋梁搭配路堤連接，於永樂國小東側出隧道群，跨越臺鐵北迴線後，南北向分離於蘇花改白米橋至東澳隧道路段銜接回蘇花改。
蔡宗描指出，計畫全長約7.1公里，隧道部分約3公里多，最後一段隧道大約有1.6公里長，以工程角度來看隧道工體會比較慢，其中5號隧道從湳仔坑溪到永樂國小段又較為困難。蔡宗描提到，後續將提報建設計畫到行政院，並進行設計，配合蘇花安通車，預計2032年完工。
高公局指出，國道5號與「蘇花改」銜接後，可藉由分流方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，亦可緩解台9線部分路段、路口瓶頸，進而改善並強化蘇澳整體交通網之交通運轉。高公局後續將依環境部審查通過之環境影響說明書內容，加速工程之推動。