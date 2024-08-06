技職早鳥做自己！技職JOB探索體驗8/7登場

「2024技職JOB探索與體驗」今年暑假登場，自7/9第一場次舉辦以來深獲好評。8月第二周由國立臺灣科學教育館、國立高雄科技大學和新北市政府教育局合作擴大舉辦，在8/7及8/8連續兩日，於科教館1樓將有超過20間的技職學校參與展出，提供手作體驗、VR遊戲和闖關活動；此外，深受大小朋友喜歡的人氣吉祥物「梅克獅」也將到現場與粉絲見面。
記者陳美嘉／綜合報導
「技職學長姐點點名—跨群科對話零距離」講座活動將於8/7下午2時登場，特別邀請獲得國際技能競賽銀牌、任職戴夫寇爾（DEVCORE）的資安達人/白帽駭客—高敏睿現身說法，分享他的技職實作力以及技職學校與職場的連結性，提供對未來要選念高中或高職、普通大學或科技大學等的學生、家長們做參考；另外，還有愛莉兒食品生技有限公司負責人的黃品翰將分享技職教育下的創業思維。講座將同步於「技職動起來」Facebook平台直播。
高科大推出技職VR互動遊戲，只要戴上VR眼鏡，就可以透過遊戲認識技職群科。遊戲以六大場景為規劃，分別為「機器人實驗室」、「海洋中的艦艇」、「玩具智慧工廠」、「重啟紡織化工廠」、「體驗智慧農場」與「夢想咖啡廳」。透過遊戲，玩家可以參與製作，了解每個職業的背後是需要不同的知識領域所組成，也可以進一步啟發學生的創造性。