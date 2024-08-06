全紅嬋奧運半決賽前爆買「烏龜盲盒」！愛龜成痴 教練都要幫忙揹
中國年僅17歲的跳水選手全紅嬋，有「跳水天才」美譽，個人招牌的「水花消失術」聞名全球，在本屆巴黎奧運和陳芋汐以跳水女子雙人組合成功奪金。10公尺台單人跳水半決賽也順利晉級，不過有網友發現，相當喜歡烏龜玩偶的全紅嬋，在半決賽前一天還在看「烏龜盲盒」直播，更是爆買47個盲盒，且全紅嬋在奧運選手村的背包上掛滿玩偶，玩偶多到滿出來，教練背包裡面放的都是全紅嬋的烏龜玩偶，讓中國網友笑翻。
記者倪浩軒/綜合報導
據《新聞晨報》報導，有中國網友北京時間5日凌晨在一個販售烏龜盲盒的直播間發現全紅嬋的帳號，點進去確認為本人，換算成巴黎時間正是4日晚上8點多，也就是單人跳水半決賽的前一天晚上。網友透露，全紅嬋在直播間待了2、3個小時，爆買47個盲盒，買到主播都開玩笑呼籲理性消費，還在全紅嬋的訂單上寫下「Top one、必勝」。
全紅嬋喜歡動物玩偶、尤其是烏龜玩偶是出了名，她這次前往巴黎奧運所背的背包被網友笑稱是「動物園」、「痛包」，因為裡面塞滿了玩偶還有許多胸章，獨特的美學風格就像她腳下魚類造型的露趾拖鞋一樣吸睛。
還有中國網友在巴黎偶遇全紅嬋和她的教練陳若琳，發現陳若琳的背包裡面裝的也是全紅嬋的烏龜，兩人大包小包正要上車搭巴士，滿是玩偶的畫面與兩人奧運選手和教練的風格充滿反差，讓中國網友紛紛在底下留言回覆說「全紅嬋好像迪士尼門口賣假貨的」、「教練：能怎辦？寵著唄」。
全紅嬋人紅是非多，之前還有自稱是「天津首富」的男子，公開邀請全紅嬋當媳婦，開出條件希望「如果兒子打妳的時候，妳不要還手」，被中國網友罵翻。而這次賽前爆買烏龜盲盒，隨身玩偶多到要教練幫忙揹，也有部分中國網友批評全紅嬋沒有專心在比賽上。不過，絕大多數中國網友都認為全紅嬋其實才17歲，可以說還是個大孩子，童心未泯也是正常的，而且選手都有自己解壓的方式，全紅嬋就喜歡玩偶也沒毛病。