凱米攪局盧秀燕無緣參訪尖端科技 微軟高層今讚台中數位便民
台中市長盧秀燕日前率團訪問美國，雖然拜訪科技巨擘微軟（Microsoft）公司美國總部時，盧秀燕獨自回台坐鎮防颱，改由副市長黃國榮率隊，微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（Kirk Arthur）今天於社群平台發文，稱讚台中市政府在數位便民服務傑出的成果，並期待在AI、雲端運算等領域持續與中市府深化合作。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕前往美西前曾預告，這次出訪4大目的之一就是參訪尖端科技重鎮，讓她能在第一線掌握全球尖峰科技的趨勢，眾人猜她將到大西雅圖地區的微軟（Microsoft）公司美國總部參訪。但盧秀燕落地不久，因凱米颱風路線南移，獨自坐飛機返回台灣，改由副市長黃國榮於美西時間7月23日下午，率市府數位治理局長林谷隆、教育局長蔣偉民、新聞局長欒治誼及秘書處長謝佳蓁等人代表拜會微軟。
微軟方面由全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（Kirk Arthur）和台灣微軟首席技術長花凱龍（Kai Hua）接待中市府代表團，為台中數位轉型提供經驗和啟示，雙方交流融洽。
今（6）日寇克亞瑟在職場社群平台LinkedIn發文表示：「有幸在雷德蒙德的總部接待台中代表團。我們圍繞在智慧城市、數位轉型及台中市政府在數位便民服務傑出的成果，進行了深入討論，這讓我感到非常振奮。」肯定台中市府在推動智慧城市與數位轉型上的成果。
數位治理局指出，未來市府將持續深化與微軟等國際科技大廠的合作，積極導入新興科技於市政服務中，並推動數位技能培訓，以提升員工運用AI的能力，讓政府服務效能持續提升，促進市民福祉。