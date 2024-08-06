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奧運拳擊北韓打中國！「假金正恩爆打維尼」直播放送　觀眾全傻眼

▲有眼尖觀眾看奧運拳擊賽時，意外發現有男子竟然扮演成北韓領導人「金正恩」，並且帶著一隻「小熊維尼」猛烈暴打一波。（圖/Threads）
▲有眼尖觀眾看奧運拳擊賽時，意外發現有男子竟然扮演成北韓領導人「金正恩」，並且帶著一隻「小熊維尼」猛烈暴打一波。（圖/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事進入尾聲，許多比賽都已經進入最後準決賽、決賽階段，最後的5天，四年一度的奧運會就要畫下完美句點。然而近日上場的女子拳擊54公斤級賽事當中，由北韓選手對上中國選手，結果有眼尖的觀眾意外發現，有男子竟然扮演成北韓領導人「金正恩」，並且帶著一隻「小熊維尼」猛烈暴打一波，全被直播給錄製下來放送全球，引起熱烈討論。

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4日晚間巴黎奧運女子拳擊54公斤的賽事中，近日到4強準決賽，由北韓好手「方哲美」對上中國勁敵「常園」，雙方表現都非常優異，最終中國的「常園」是以3:2險勝拿下進軍金牌戰的門票。而該女子拳擊的級別，也是台灣拳擊女將黃筱雯在16強賽上，被保加利亞對手佩特羅娃（Stanimira Petrova）踩到腳而跌倒，裁判誤判讀秒而淘汰的量級，實在有點可惜。

▲奧運4日舉行54公斤女子拳擊賽4強賽，由北韓對上中國，結果觀眾眼尖發現有人拿著小熊維尼在場邊晃來晃去，還暴打玩偶。（圖/Threads）
▲奧運4日舉行54公斤女子拳擊賽4強賽，由北韓對上中國，結果觀眾眼尖發現有人拿著小熊維尼在場邊晃來晃去，還暴打玩偶。（圖/Threads）
然而在這場比賽當中，有眼尖的觀眾卻發現，觀眾席上有一位男子，竟然把自己裝扮成「金正恩」，且還帶著一隻小熊維尼，象徵中國主席習近平，接著在直播畫面中不小心掃過，看到該名男子正在打該隻小熊維尼，整個過程被直播大放送。後續該男子坐到觀眾席時，不曉得是在與誰對話，也同樣拿著小熊維尼毆打。

直播結束之後，在社群上有人截取片段瘋傳，不少網友紛紛表示「天阿！這個也被直播進去，真的很尷尬耶」、「這場我也有看Live耶！根本沒有發現有這件事XD」、「怎麼辦，他扮演的真的有點太像，但也不要打小熊維尼啦哈哈哈哈，他是無辜的」、「快笑死，我看這場時賽評好像也有瞄到，不小心笑了出來。」

▲一名男子在巴黎奧運拳擊現場假扮成金正恩，拿著小熊維尼狂打，觀眾全部傻眼。（圖/Threads）
▲一名男子在巴黎奧運拳擊現場假扮成金正恩，拿著小熊維尼狂打，觀眾全部傻眼。（圖/Threads）
假扮金正恩看拳擊賽的是他！帶小熊維尼進場觀賽原因曝光

而這位假扮金正恩的男子，後來也被神出，發現是澳洲華裔喜劇演員霍華德（Howard X）！過去他在2012年北韓前領導人金正日（Kim Jong-il）向全世界介紹接班人金正恩時，發現自己有模仿他的先天優勢，除了曾經在川金會露面以外，還出席過南韓平昌冬奧現場，在北韓樂團表時現身，還向大批觀眾揮手，讓北韓人民超驚嚇，最後則被官方保全請離會場，避免節外生枝的事情發生。

這回他前進巴黎奧運拳擊現場，特別選在北韓以及中國的拳擊比賽出現，霍華德接受媒體訪問表示：「我帶我的小熊維尼過來，因為它代表我好朋友習近平，他長得很像小熊維尼」由於該場拳擊賽中國贏下比賽，霍華德開玩笑揍了幾下小熊維尼表示：「你就不能讓我贏一下嗎？」霍華德表示「我希望透過嘲諷跟笑話的方式，讓人們關注北韓人權問題以及打破金正恩、習近平的強人形象。」也意外透過奧運的轉播平台，掀起討論。

▲以模仿北韓領導人金正恩而成名的網紅「Howard X」日前遭到港警逮捕。   （圖 : 翻攝自Howard X臉書）
▲以模仿北韓領導人金正恩而成名的網紅、喜劇演員霍華德（Howard X），這回殺到巴黎奧運現場應援。  （圖/臉書＠Howard X）

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