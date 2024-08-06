影／驚險瞬間！美加州小飛機迫降球場 「差幾秒」撞高爾夫球選手
美國加州一架小飛機近日因引擎故障，迫降在一座高爾夫球場。當下小飛機以傾斜角度著陸，過程中險些撞上高爾夫球選手歐文斯（Justin Owens），最後撞上附近店家才終於停下，所幸這起意外並未造成任何人員死亡，飛行員僅受到輕傷。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《鏡報》等外媒報導，這架飛機機型為Piper PA28，從麥克萊倫空軍基地起飛，但飛行員在加州沙加緬度上空約400英尺（約122公尺）處發現機械故障，隨後迫降在當地的哈金橡樹高爾夫綜合設施。報導指出，飛行員有技術性的在建築物中尋找安全的著陸點。當時機上僅有飛行員一人，所幸飛行員順利逃離現場，只有手部受到輕傷，也沒有造成其他傷亡。
從監視器所拍攝到的影片中可以看到，這架飛機以傾斜的角度著陸，機鼻先碰上了地面，隨後失控向前衝，直到撞上了球場的專賣店後才停了下來，店外的看台起到緩衝作用，牆壁出現油漆磨損，相關人員事後到場檢查飛機損壞情形及商店受損情況。
當時高爾夫球選手歐文斯正在草坪揮桿，察覺到有異時，急忙往旁邊站了幾步。報導指出，若是再晚個幾秒鐘，很可能就會被飛機撞上，恐會因此死亡。
目前美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查事發原因。