紀卜心遭疑買粉再度出面道歉！ 憂1事發生先打預防針：不得已的
網紅紀卜心與好友見習網美小吳經營的手搖飲「十盛奶茶」，日前爆乳源標示不清爭議，2人雖然已發出共同道歉聲明，仍有許多粉絲不買單。此外，紀卜心還遭指IG粉絲數異常，她事後立即在道歉聲明中澄清自己沒有那麼做。今（6）日紀卜心又再度於限時動態強調自己沒有買粉，並用「一鍵清除」方式將IG幽靈帳號刪除，她表示：「若不小心誤刪到真粉，提前說聲不好意思。」
記者許芷芸／綜合報導
紀卜心十盛乳源爭議不斷 罵粉絲「文盲」遭炎上
百萬網紅紀卜心和網美小吳連日來因飲料店十盛乳源標示不清爭議不斷，先是遭消基會點名乳源標示不清，後來又被質疑文宣方式有誤導消費者的嫌疑，而同為創辦人的紀卜心不僅刪留言、關閉留言始終未露面，還嗆聲粉絲「文盲」，事後雖透過IG發道歉文，仍難以平息粉絲怒火，再度遭到炎上。
否認買粉 紀卜心再度出面道歉
除此之外，有人發現紀卜心IG追蹤數從百萬跌到99.3萬，又迅速回升到107.3萬突破新高，質疑她買粉。對此紀卜心先前也透過IG強調絕對沒有這麼做：「我知道此風波因為真的做得不好，所以會有人對我失望、退粉，我都尊重各位的選擇。」
而紀卜心今日再度透過IG限動發聲，表示自己將使用一鍵清除的方式把IG幽靈帳號刪除，以提高帳號的互動質量和效率。同時她也坦言這可能會誤刪一些真正的粉絲帳號，若不小心誤刪真粉，她向他們說聲不好意思。