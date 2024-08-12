幸福城市在「這」裡！台中14期擁十大建設 球賽、百貨一次滿足
說到年輕人最想要移居的城市，首選就是台中市了！不畏少子化的衝擊，台中市掌握居住紅利，今年上半年人口數正式突破285萬人，「幸福宜居城市」實至名歸，但是如何決定移居的落腳處，生活機能還是購屋首選！
生活中心/綜合報導
以位於台中市北屯區洲際路的「洲際ONE」為例，占地403公頃，落點台中最大的十四期重劃區，地理位置極佳，串聯了台中目前重點發展的重劃區，也讓這裡有著「黑馬」之稱，考量房子未來性，買房要跟著建設走，在這裡坐擁台中新十大建設，舉凡流行音樂中心、中央公園、運動中心，以及兩大百貨駐點，漢神與巨蛋百貨都在步行可及的距離，掌握了生活機能紅利，引起購屋族與置產客的高度關注。
比起鄰近的重劃區，七期商辦聚集、建築密度高，長久未來性來看，發展已經飽和，水湳經貿園區以經貿發展公共建設，住宅密度、房價基期都較高，而相對的14期掌握優勢，低密度高綠覆，每座社區一座公園，宜居住宅，又能與水湳經貿共享重大建設。
「洲際ONE」更是坐擁14期最美大道40米的洲際路，綠海首席就在此，公設上則是有千坪花園環繞，以及私廚會所、閱覽室、瑜珈教室等。鄰近的周圍的洲際棒球場，掌握頂級賽事、美聲歌劇、藝文展演，更是步行即可抵達的距離，讓休閒與生活密不可分，且此案預計最快將在2025年 Q1就能完工。
想要入住「幸福宜居城市」，除了比較生活機能、價格基期，未來發展性也是考量指標之一，不管是首購還是換屋，都得全盤考慮，以「洲際ONE」為例，掌握了地段與保值優勢，想要布局買房的民眾，還得把握時機入市。