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奧運桌球／世界排名異動！林昀儒上升至第七　六角戰士摘銀升16名

▲台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒，在巴黎奧運男單項目止步8強，在最新公布的世界排名中，進帳350積分，升上世界排名第七。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒，在巴黎奧運男單項目止步8強，在最新公布的世界排名中，進帳350積分，升上世界排名第七。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

桌球世界排名異動！目前巴黎奧運的團體賽事還在火熱進行中，但國際桌總在單、雙打項目結束後，今（6）日就公布了最新的世界排名。台灣好手「小林同學」林昀儒在奧運賽事中，不敵法國「眼鏡弟」Felix Lebrun，止步男單8強，但收下350分進帳，從原先的第8名上升至第7名。值得一提的是，一路爆冷闖進金牌戰拿下銀牌的瑞典「六角戰士」Truls Moregardh，排名從第26名竄升至第10名，可以說是本次奧運的大贏家之一

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林昀儒、鄭怡靜排名上升　其餘台將皆下跌

除了林昀儒些微上升1名，來到世界排名第7名外，台灣桌球一姐鄭怡靜，也闖入奧運的女單8強，雖然遭到中國球后直落四淘汰，但也獲得350分積分，上升2名，剛好位居第10名，重新回到世界前10行列。

其他男子選手，19歲小將高承睿在16強落敗，世界排名下滑至35名，他的師父莊智淵也跌到第40名。女子選手的部分，首度參加奧運的年輕小將簡彤娟，首輪不敵來自香港的朱成竹，排名下跌1名，目前排在世界第47名

▲鄭怡靜本屆奧運專注單打，但可惜在8強對上大魔王孫穎莎，最終遭0：4橫掃敗陣，無緣挺進4強。（圖／記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜本屆奧運專注單打，但可惜在8強對上大魔王孫穎莎，最終遭0：4橫掃敗陣，無緣挺進4強。（圖／記者陳云茹攝）
另外，奪下生涯首面奧運男單金牌的中國好手樊振東，大舉斬獲2000分積分，躍升至世界排名第2名，僅次於爆冷出局的王楚欽。而在巴黎奧運的男單16強，意外擊敗王楚欽的「六角戰士」Truls Moregardh，則是靠著銀牌收下1400分積分，直接從第26名急速飆升至第10名

▲瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregardh）爆冷淘汰中國球王王楚欽，男單世界第一的球員出局。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregardh）爆冷淘汰中國球王王楚欽，男單世界第一的球員出局。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運桌球單項的最後一場比賽，男單金牌戰由中國名將樊振東對上瑞典選手莫雷加德（Truls Moregrad），激戰5局後，樊振東最終以總局數4：1取勝，幫助中國完成5連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運桌球單項的最後一場比賽，男單金牌戰由中國名將樊振東對上瑞典選手莫雷加德（Truls Moregrad），激戰5局後，樊振東最終以總局數4：1取勝，幫助中國完成5連霸。（圖／美聯社／達志影像）

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