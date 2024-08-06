奧運桌球／世界排名異動！林昀儒上升至第七 六角戰士摘銀升16名
桌球世界排名異動！目前巴黎奧運的團體賽事還在火熱進行中，但國際桌總在單、雙打項目結束後，今（6）日就公布了最新的世界排名。台灣好手「小林同學」林昀儒在奧運賽事中，不敵法國「眼鏡弟」Felix Lebrun，止步男單8強，但收下350分進帳，從原先的第8名上升至第7名。值得一提的是，一路爆冷闖進金牌戰拿下銀牌的瑞典「六角戰士」Truls Moregardh，排名從第26名竄升至第10名，可以說是本次奧運的大贏家之一。
記者林之越/綜合報導
林昀儒、鄭怡靜排名上升 其餘台將皆下跌
除了林昀儒些微上升1名，來到世界排名第7名外，台灣桌球一姐鄭怡靜，也闖入奧運的女單8強，雖然遭到中國球后直落四淘汰，但也獲得350分積分，上升2名，剛好位居第10名，重新回到世界前10行列。
其他男子選手，19歲小將高承睿在16強落敗，世界排名下滑至35名，他的師父莊智淵也跌到第40名。女子選手的部分，首度參加奧運的年輕小將簡彤娟，首輪不敵來自香港的朱成竹，排名下跌1名，目前排在世界第47名。
另外，奪下生涯首面奧運男單金牌的中國好手樊振東，大舉斬獲2000分積分，躍升至世界排名第2名，僅次於爆冷出局的王楚欽。而在巴黎奧運的男單16強，意外擊敗王楚欽的「六角戰士」Truls Moregardh，則是靠著銀牌收下1400分積分，直接從第26名急速飆升至第10名。