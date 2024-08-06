綜所稅網路申報開獎！511萬人符合抽獎資格　頭獎20萬獎落新竹市

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中區國稅局說明， 網路報稅獎為使用手機、在國稅局以外處所透過網路或稅額試算以線上或語音回復確認完成112年度綜合所得稅結算申報者均可參與抽獎，計有511萬餘名符合抽獎資格，共抽出5,836名，包括頭獎獎金200,000元1名、貳獎獎金100,000元2名、參獎獎金50,000元3名、肆獎獎金10,000元10名、伍獎獎金5,000元20名、陸獎電子禮券1,000元800名及普獎電子禮券200元5,000名。
而符合網路報稅獎抽獎條件且使用手機完成報稅者可參與加碼獎抽獎，計有202萬餘名符合抽獎資格，共抽出電子禮券500元3,000名；另有e化繳退稅加碼獎，繳納綜合所得稅結算申報自繳稅款或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者可參與本加碼獎抽獎，計有364萬餘名符合抽獎資格，共抽出電子禮券200元3,000名。
中區國稅局進一步說明，現金獎項名額共計36名，將會以掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後，在所載期限內回復領獎資料，獎金超過20,000元者依規定須辦理扣繳所得稅，該局將於扣除中獎人應繳納之10%扣繳稅款後，將餘額匯入中獎人指定之本人銀行帳號。電子禮券獎項名額共計11,800名，將按中獎人申報112年度綜合所得稅所留存之手機號碼，以簡訊通知中獎訊息，中獎人收到簡訊後，請於期限內依簡訊說明兌領，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。
中區國稅局特別提醒，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，請民眾留意避免受到詐騙，如有任何疑問，可撥打免費服務電話0800-000321諮詢了解。
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