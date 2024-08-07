李洋奧運返台宣布「1決定」！退休不只要當副教授 粉絲聽完嗨翻
替台灣拿下巴黎奧運金牌的羽球男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟今（7）日順利抵台，桃園機場一早就湧入海量粉絲熱情接機，李洋、王齊麟也個別分享自身對巴黎奧運的感想，李洋認為「親吻球場告別」令他印象最深刻，未來退休除了到大學任教外，甚至有「參選羽協理事長」的念頭，現場民眾聽到全都歡呼拍手喊支持。
記者張志浩／綜合報導
金牌男雙李洋、王齊麟今天一走出桃園機場大廳就受到熱烈歡呼，提到兩屆奧運金牌的不同，李洋受訪時指出，「上屆我們打的時候，很多人還不認識我們，近3年來我們的成績真的蠻起伏的，公開賽都打不贏，但我們真的很想贏，所以蠻多人不看好我們代表台灣奧運能取得好成績，但我們很高興能堅持過來，以全勝之姿把金牌留在台灣。」
結束巴黎奧運之旅，李洋也將退役前往國體大任教，李洋提到，目前在國體大只開了一門課，最主要的想要還是培養更多的後輩，至於更長遠的未來規劃，李洋笑了笑回答，「如果有機會的話，看可不可以參選羽協的理事長，讓更多人能得到身為選手的幫助。」
東京奧運後，麟洋配在各大賽事表現平平，甚至可以說是陷入低潮，中間也有一些傷病困擾，世界排名跌出前10，確定拿下奧運資格時，又遇到世界羽聯算錯積分，導致巴黎奧運參賽隊伍增加，麟洋配不巧被分在5組亂鬥的「死亡之組」。
不過被稱為「大賽型選手」的李洋、王齊麟接連擊潰世界排名第8的日本、世界排名第2的丹麥、世界排名第44的美國、世界排名第9的中國，小組4連勝第一名晉級，8強輕取泰國後，4強2度擊敗丹麥，冠軍賽2:1力克世界第一的中國梁偉鏗、王昶，本屆戰績6戰全勝，以跨屆12連勝之姿結束衛冕金牌的奇蹟之旅。