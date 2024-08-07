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星巴克買一送一！CoCo拍拍拍呀青牛乳「第二杯0元」　七盞茶77折

▲2024巴黎奧運應援咖啡、手搖飲料優惠，星巴克最新數位體驗「買一送一」倒數3天；CoCo都可今週三好友日，拍拍拍呀青牛乳「第二杯0元」；七盞茶好友日「草莓冰淇淋紅萃」77折一次整理。（圖／CoCo都可提供）
▲2024巴黎奧運應援咖啡、手搖飲料優惠，星巴克最新數位體驗「買一送一」倒數3天；CoCo都可今週三好友日，拍拍拍呀青牛乳「第二杯0元」；七盞茶好友日「草莓冰淇淋紅萃」77折一次整理。（圖／CoCo都可提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運奪牌連連，應援就喝咖啡、手搖飲料優惠，星巴克最新數位體驗「買一送一」倒數3天；CoCo都可今（7）日週三好友日，拍拍拍呀青牛乳「第二杯0元」；七盞茶每月7號好友日77折開喝加入杜老爺的「草莓冰淇淋紅萃」47元，消暑手搖優惠一次整理。

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📌2024最新星巴克「買一送一」數位優惠倒數3天
星巴克2024最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗「買一送一」活動倒數3天！即日起至8月9日11:00-20:00，只要完成遊戲就能抽獎獲得優惠券，​​​​​​​全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠。推薦大家分別透過LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，最多可以天天抽獎三次、根本天天喝買一送一；兌換期間為獲券日後2天，把「買一送一」放大兌換至8月11日。

而且記者實測這次指定品項「買一送一」，可是有包含冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等人氣飲料。提醒大家，優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲星巴克4月19日至4月21日「買一送一」再喝3天！免截圖週末五六日爽喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024最新星巴克「買一送一」數位優惠倒數3天，抽獎至8月9日。（圖／記者蕭涵云攝）
📌CoCo都可：拍拍拍呀青牛乳​​​​​​​「第二杯0元」！
CoCo都可X統一木瓜牛乳打造的「拍拍拍呀青牛乳」，把統一木瓜牛乳加入招牌四季春青茶，還喝得到獨門配料蜜香凍、爽脆啵啵晶球，滿足咀嚼控。今8月7日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「拍拍拍呀青牛乳​​​​​​​第二杯0元」超划算，相當於原價70元爽喝「買一送一」，一杯只要35元好便宜！

提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月7日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo​​​​​​​「都可拍拍拍呀青牛乳」第二杯0元，相當於一杯35元爽喝料又多。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo​​​​​​​「都可拍拍拍呀青牛乳」第二杯0元，相當於一杯35元爽喝料又多。（圖／CoCo都可提供）

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