星巴克買一送一！CoCo拍拍拍呀青牛乳「第二杯0元」　七盞茶77折

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星巴克2024最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗，「買一送一」活動倒數3天！即日起至8月9日11:00-20:00，只要完成遊戲就能抽獎獲得優惠券，全台星巴克門市現場爽喝「星巴克買一送一」優惠。推薦大家分別透過LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，最多可以天天抽獎三次、根本天天喝買一送一；兌換期間為獲券日後2天，把「買一送一」放大兌換至8月11日。
而且記者實測這次指定品項「買一送一」，可是有包含冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等人氣飲料。提醒大家，優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
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CoCo都可X統一木瓜牛乳打造的「拍拍拍呀青牛乳」，把統一木瓜牛乳加入招牌四季春青茶，還喝得到獨門配料蜜香凍、爽脆啵啵晶球，滿足咀嚼控。今8月7日CoCo週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「拍拍拍呀青牛乳第二杯0元」超划算，相當於原價70元爽喝「買一送一」，一杯只要35元好便宜！
提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月7日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。