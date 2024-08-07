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陳怡叡死會了？和1400億小開「滑進南港豪宅」　待到凌晨都沒出門

▲陳怡叡被目擊和身家1400億小開共赴南港豪宅，兩人待到凌晨都沒再出門。（圖／陳怡叡臉書）
▲陳怡叡被目擊和身家1400億小開共赴南港豪宅，兩人待到凌晨都沒再出門。（圖／陳怡叡臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「樂天女孩」人氣成員陳怡叡（Yuri）擁有高顏值臉蛋及32D、24、35好身材，去年個人寫真桌曆銷量位居其他成員之冠，連林襄都被打敗，受封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」。陳怡叡今（7）日被爆出與身價1400億鞋業富二代Steven熱戀，她被目擊拿行李和男方前往南港豪宅社區，小倆口待至午夜都沒有出門。

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據《鏡週刊》報導，圈內知情人士指出，陳怡叡近來疑似有穩定交往的對象，狗仔拍到她7月20日深夜和一群友人到KTV歡唱，結束後單獨和一名身材纖瘦的男子、豐泰鞋業小開Steven搭上多元計程車到吉林街拿行李，隨後一路直達南港某社區。此外，陳怡叡18日也被直擊被Steven開的白色特斯拉載到該南港社區，直到凌晨3點都沒有再出門。

▲▼陳怡叡被譽為顏值最高的啦啦隊女孩。（圖／翻攝自陳怡叡臉書）
▲陳怡叡被譽為顏值最高的啦啦隊女孩，人氣頗高，不過日前自爆已經整個月都沒有球團的工作，讓她找不到繼續留下來的理由，疑似動念想離隊。（圖／陳怡叡臉書）
曾手滑誤發情侶親密片　也被爆祕戀玖壹壹春風

陳怡叡情史豐富，2021年5月，她誤發一段和前男友親密健身的影片到IG，片中，一名身材精壯的男子，整個人趴在陳怡叡身上，頭部放在女方胸前游移，躺在瑜伽墊上的陳怡叡開口問：「累累喔？」男生撒嬌回：「好累喔！」她便拍拍對方的背，貼心安撫。後來陳怡叡疑似發現手滑出事，立刻刪除該支影片，但已經被網友截圖放上網路，掀起熱議。

去年8月，陳怡叡被週刊報導和男團玖壹壹成員春風祕戀，不但能夠進出彼此住處，男方還派專車接送女神南下，對此，樂天球團表示：「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問，跟朋友餐敘、聚會都是正常社交，大家不要過多聯想。」陳怡叡沉默3天也發文澄清：「先不要看到網路故事就這麼快幫我下結論，將來找到幸福會跟大家分享的，好嗎？」否認談戀愛。

▲▼Yuri寫真處女作福利給好給滿。（圖／陳怡叡臉書）
▲▼陳怡叡曾經和壹壹成員春風傳出緋聞，也不小心分享過和舊愛的親密影片。（圖／陳怡叡臉書、時報提供）
▲▼Yuri是「樂天女孩」人氣成員，近年嘗試演戲。（圖／陳怡叡臉書、IG）
▲▼陳怡叡居家防疫期間喜歡下廚，當貓奴、陪伴家人。（圖／時報提供）

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