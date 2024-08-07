奧運桌球／林昀儒大戰張本智和　兩個不同風格「殺手」的頂尖對決

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林昀儒的打法很特別，以職業運動員來說，他的體能優勢並不突出，身高臂展、力量都一般，他的速度比起準一流高手，如：Felix Lebrun以及張本也算不上特別傑出。林昀儒的優勢是他全台反手和發接發的能力，並有一套以這種打法轉換最大得分效率的體系，讓他變成一名非常極端在拚前三板的球員，不是你死就是我死。
但林昀儒前三板也不是純拚速度，他會抓準機會，尋機打出致命一擊，所以看林昀儒的球，能觀察到他有一個特別的習性，那就是會有一個明顯的「蓄力」的動作，他抓準的那次攻擊一定是灌注全力、不惜讓出空檔身位、如死士般玉石俱焚的重擊，要不是得分，不然就是失誤、或是被對手打回大空檔。真的很有特色和標誌性。
這就是為什麼林昀儒的反手暴擰，如果不是直接得分，常常就是看起來沒什麼壓力的失誤，因為拚更好的落點角度、加質量本來就可能不進。
張本智和和林昀儒都是殺手 但風格不同
而張本智和的球路就是新一代的日本運動員兇猛搏殺的典型，速度和反應能力好，進攻兇猛，反手位的連續進攻是他的一絕，但近年已經明顯變壯，相持能力加強不少。
林昀儒和張本智和都是典型的殺手型打法，不追求中國球員的極球穩定性，而是以黑馬的姿態去衝擊每一球，但兩人的比賽風格卻截然不同，張本智和每一球都大叫為自己激勵士氣，畢竟這種球員就是那一股氣要咬住，不能讓自己打悶掉，喊出來是讓自己在大賽上釋放壓力的好方式。林昀儒卻是比較反常的，他在場上過度安靜，每一球都經過冷靜計算、但都帶著著殺機，如李白《俠客行》中深藏絕招的刺客一樣，尋求最好的機會一擊斃命。
林昀儒和張本智和年紀相仿 有望成為一生之敵
林昀儒大張本智和一歲，兩人年紀相仿，都正準備要進入到顛峰期，未來交手次數還很多。以世界桌壇的格局來說，前兩種子是一個梯次，後面3-15名大概是一個梯次，中國大陸的前2種子是難以跨越的存在，而後面的數十人大概都是處於一流水準，林昀儒和張本都在其中，以後我們還會看到他們兩人交手無數次這樣經典的對決。
「如果再磨練4年，一定能拿到獎牌。」在男單8強戰輸給樊振東後，張本智和擦乾眼淚如此說道，林昀儒何嘗不是如此，兩屆奧運最後一戰都是大戰7局後飲恨，距離獎牌如此之近，遺憾之情是不可沒有的。殺手面無表情，但心中膨湃。下一個4年？很讓人期待。
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