7-11父親節咖啡買一送一！今起拿鐵、美式5折　全家特大拿鐵35元

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📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜8月6日至8月7日
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾愛之味燕麥系列買2送1，6.6折（原價30元、特價20元）
📍門市｜8月7日至8月8日 門市憑DM優惠條碼，刷碼可享以下優惠：
◾大杯精品美式 買2送2，5折（單杯原價100元、平均特價50元）
◾愛之味麥仔茶590ml 買2送1，6.6折（單杯原價25元、平均特價17元）
◾指定熱狗第2件5折（單杯原價35元、平均特價27元）
◾APP「行動隨時取」： 香鑽水果茶買2送2（單杯原價70元、平均特價35元）
📍門市｜8月9日至8月14日
◾四季春青茶4杯100元，原價35元、特價25元
◾厚乳拿鐵2杯100元，原價65元、特價50元
◾中杯精品美式2杯100元，原價80元、特價50元
📍APP｜8月7日一日限定
◾珍珠椰果四季春2杯88元，原價60元、特價44元
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35元、特價17元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，原價75元、特價44元
◾青梅冰茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，原價60元、特價40元
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯精品拿鐵／大杯馥芮白11杯888元 ，6.7折（原價120元、特價81元）
◾好時經典可可／焙烤榛果拿鐵／抹茶拿鐵18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶22杯888元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜8月8日至8月10日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯組360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾冰精品燕麥拿鐵7杯組530元，6.9折（原價110元、特價76元）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜8月7日起至8月11日
◾荔枝貴妃紅茶第二杯10元，原價65元、特價38元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元
◾經典拿鐵第二杯10元，原價70元、特價40元
📍APP｜8月7日
◾FamiCollection金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾威德運動補給飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）優惠至8月11日
📍APP｜8月8日起至8月11日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵20杯888元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾私品茶/搖搖茶吧55元系列25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾私品茶/搖搖茶吧65元系列20杯888元，6.9折（原價65元、特價45元）
以上系列活動兌換至114/1/31，每會員限購
◾霜淇淋28支888元，6.5折（原價49元、特價32元）
霜淇淋系列活動兌換至114/8/10，
◾白蘭氏雙認證雞精(68ml)18入888元
◾桂格養氣人蔘滋補液18瓶888元
◾桂格養氣人蔘無糖滋補液18瓶888元
以上活動兌換至113/11/30，每會員限購2
🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月8日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕任選買1送1，5折，原價40元、特價20元
📍門市｜8月1日至8月8日
◾特大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍門市｜7月26日至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
（紅柚綠茶／冬瓜／洛神／草莓）
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）
🟡OKmart
📍門市｜即起至8月8日限定
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡單杯7折